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Общество ,  
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ЦБ объяснил, зачем его руководству понадобилось оружие

Предложение выдать оружие руководству и работникам ЦБ обсуждалось с Росгвардией для обеспечения безопасности объектов и сотрудников регулятора в новых регионах, объяснили в Банке России
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Проект постановления правительства уточняет установленный законодательством перечень должностей руководителей Центробанка, которые имеют право на ношение оружия. Об этом говорится в ответе пресс-службы Банка России на запрос РБК после того, как Росгвардия предложила дать право носить оружие руководству ЦБ.

«Законом «Об оружии» уже предоставлено право Банку России получать отдельные модели стрелкового оружия во временное пользование (ст. 12 ФЗ-150). Проект постановления правительства уточняет установленный законодательством перечень должностей», — говорится в сообщении.

Росгвардия предложила выдать сотрудникам Центробанка автоматы и пулеметы
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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

В ЦБ уточнили, что это предложение обсуждалось с Росгвардией «в рамках комплекса вопросов, связанных с обеспечением охраны объектов и сотрудников Банка России в новых регионах».

Статья 12 закона «Об оружии» гласит, что Центробанк может владеть оружием «для охраны денежных средств, драгоценных металлов, внутренних ценных бумаг, валютных ценностей, корреспонденции и предметов, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне, при их транспортировании (перевозке), а также для охраны объектов Банка России, предназначенных для хранения такого имущества».

Ранее Росгвардия опубликовала проект постановления правительства, в котором предложила дать право носить оружие руководству ЦБ.

Право на ношение оружия предлагается дать зампредам и их советникам, а также директорам департаментов и их замам. Главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в списке тех, кому предлагается выдать оружие, нет.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Центробанк оружие Росгвардия
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