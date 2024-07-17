Росгвардия предложила выдать сотрудникам Центробанка автоматы и пулеметы

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Росгвардия предложила дать право носить оружие руководству ЦБ, следует из проекта постановления правительства, разработанного ведомством.

Право на ношение оружия предлагается дать зампредам и их советникам, а также директорам департаментов и их замам. Главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в списке тех, кому предлагается выдать оружие, нет.

Среди оружия, которое можно будет использовать, есть пистолет Макарова, пистолет Ярыгина, несколько видов пистолетов Glock, пистолеты-пулеметы «Кедр», «Витязь» и «Кипарис», автоматы Калашникова различных серий (АК-74, АКМС, АК-103, АК-205 и так далее) пулемет Калашникова пехотный, пулемет ПКМ (пулемет Калашникова модернизированный), ПКМС. Пистолеты и пистолеты-пулеметы предназначены для руководства ЦБ, автоматы и пулеметы будут переданы сотрудникам подразделений, занимающихся инкассацией, оборотом оружия, охранникам объектов ЦБ.

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