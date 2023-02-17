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На Курском вокзале задержали мужчину с гранатой и минами

Мужчина пытался попасть на Курский вокзал в Москве с противопехотными минами
Телеграм-каналы пишут, что мужчина прибыл из зоны военной операции на Украине, откуда привез мины, боеприпасы и взрывное устройство, один этаж Курского вокзала перекрыт
Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»
Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

На Курском вокзале в Москве задержали мужчину с двумя противопехотными минами, боеприпасами, взрывным устройством и четырьмя взрывателями пишет телеграм-канал Baza. Его задержали при прохождении рамок металлоискателя, когда он пытался попасть на вокзал.

Источник РБК в местном отделении полиции уточнил, что вооружение изъяли.

«Пока информации нет», — сообщили РБК в пресс-службе главного управления московского МВД.

Телеграм-каналы Shot и «Осторожно новости» уточняют, что при нем также была граната. По данным Shot, речь о гранате Ф-1. Один этаж вокзала полностью перекрыли. Задержанный мужчина прибыл из зоны военной операции на Украине и привез вооружения оттуда, пишет Shot.

В России в прошлом году резко выросло количество преступлений, связанных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или имитирующих устройств — с января по октябрь их число увеличилось почти на 30% год к году до 5 тыс. случаев, следовало из статистики МВД. Число преступлений, совершенных с использованием взрывчатых веществ и взрывных устройств (283), достигло максимума за последние шесть лет.

По темпу прироста преступлений, связанных с использованием оружия и боеприпасов, лидируют приграничные Курская и Белгородская области — +675% и +213,3% соответственно. На третьем месте Москва, прибавившая год к году 203,2%.

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