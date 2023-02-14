В Мьянме предложили разрешить «лояльным» гражданам носить оружие

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Правительство Мьянмы планирует разрешить лояльным к власти гражданам, государственным служащим и отставным военным носить лицензированное огнестрельное оружие, передает «Мьянма сейчас» со ссылкой на документ МВД, оказавшийся в распоряжении редакции.

Согласно документу по приказу властей лица, которые имеют лицензию на ношение оружия, должны будут выполнять действия, направленные на «безопасность, обеспечение правопорядка и стабильность». Министерство внутренних дел также наделяет этих людей полномочиями принимать меры, если они станут свидетелями «уничтожения» государственной собственности.

Проект появился через два года после государственного переворота, в результате которого в феврале 2021 года в Мьянме было свергнуто избранное гражданское правительство, отмечает издание. Правящая в Мьянме военная хунта сейчас сталкивается с растущим движением вооруженного сопротивления, отмечает Reuters.

Агентство со ссылкой на группу по наблюдению за конфликтами Acled отмечает, что около 19 тыс. человек погибли в прошлом году, когда военные разгоняли протесты.

«Эксперты опасаются, что разрешение гражданским лицам носить оружие расширит возможности группировок, поддерживающих хунту, и приведет лишь к эскалации насилия и почти ежедневным столкновениям между военными и силами вооруженного сопротивления, которые происходят по всей стране», — отмечает Reuters.

Военные пришли к власти в Мьянме в 2021 году, когда совершили государственный переворот и взяли под стражу президента страны Вин Мьина, государственного советника Аун Сан Су Чжи и других руководителей правящей партии «Национальная лига за демократию». В результате фактическим главой государства стал главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайн. Аун Сан Су Чжи призвала своих сторонников к протестам.