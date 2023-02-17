Вертолет Robinson с тремя человеками на борту пропал с радаров в Сахалинской области

Вертолет с тремя человеками на борту пропал в Сахалинской области

Вертолет пропал к северо-востоку от горы Красная. По информации МЧС, вертолет совершил аварийную посадку. Источник ТАСС сообщил, что всех пропавших нашли и эвакуировали. По предварительным данным, пострадал один человек

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Вертолет Robinson с тремя человеками на борту пропал в Сахалинской области. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах.

Вертолет пропал в районе горы Красная, по предварительным данным, у него сработал аварийный маяк, сказал собеседник ТАСС. На поиски борта отправилась наземная группа спасателей, передает «РИА Новости».

Вертолет Robinson 44 пропал к северо-востоку от горы Красная, уточнили РБК в МЧС. В ведомстве также добавили, что спасатели выехали в этот район на снегоходах. Кроме того, в готовность привели вертолет Ми-8 МЧС России.

В поисках участвуют 18 человек и восемь единиц техники, отметили в министерстве.

Позднее «РИА Новости» со ссылкой на МЧС сообщило, что вертолет обнаружили к северо-востоку от горы Красная. Всех находившихся в вертолете нашли живыми и эвакуировали с места аварийной посадки, сказал ТАСС источник в экстренных службах. При аварийной посадке пострадал один человек, его доставили в больницу, сообщил «РИА Новости» источник в экстренных службах.

Гора, по данным сервиса «Яндекс.Карты», находится в юго-восточной части острова Сахалин, в 6 км к востоку от Южно-Сахалинска.

Поиски начались после того, как экипаж вертолета не вышел на связь в назначенное время, передает телеграм-канал 112. Их ведут с воздуха при помощи самолета Ан-26 и вертолета Robinson 44, отмечает канал.

Вертолет RA-04304 должен был приземлиться на посадочной площадке «Оленья горка» в Невельском районе в юго-западной части Сахалина, пишет телеграм-канал Mash. По его данным, борт принадлежит компании-авиаперевозчику, которой владеет Мария Каранова.

Каранова, по информации «РБК Компании», зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель в сентябре 2021 года. Среди основных видов деятельности ее компании — выполнение авиационных работ, аренда грузовых воздушных судов с экипажем, оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин. По данным Росавиации, у ее предприятия два вертолета Robinson.

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета, сообщили РБК в восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте. Его завели по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). За совершение этого преступления грозит до двух лет лишения свободы.

В ведомстве уточнили, что вертолет вылетел с посадочной площадки «Оленья горка» под Южно-Сахалинском около 15:05 по местному времени (07:05 мск) в сторону горы Пик Чехова. В 15:16 вертолет сел на этой горе, но пилот не уведомил регуляторов воздушного движения о повторном взлете. В результате примерно в 16:00 сработал сигнал бедствия.