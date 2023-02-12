На Сахалине заявили о поисках трех местных жителей с помощью вертолета

Трех местных жителей Углегорска ищут на Сахалине, к поискам подключили вертолет, сообщил исполняющий обязанности мэра муниципалитета Федор Филин в своем телеграм-канале.

«Поиски продолжались всю ночь, но пока без результата. <...> В район поиска направился вертолет МЧС России, чтобы обследовать территорию с воздуха», - заявил Филин. Он уточнил, что особую тревогу вызывает пропавший пятнадцатилетний подросток.

Ранее «Углегорские ведомости» сообщали, что в районе мыса Ламамон три человека на снегоходах пропали. Утром 11 февраля они выехали в район мыса и не вернулись домой. Поиски продолжались всю ночь с 11 на 12 февраля, однако результата не принесли. Тогда их искали восемь волонтеров на шести снегоходах, позже от муниципального городского округа выдвинулись еще два человека и одна единица техники.

Филин уточнил, что на борту вылетевшего на поиски вертолета находится еще одна группа спасателей, которых высадят в труднодоступной местности на лыжах.

В августе три девушки из Углегорского района ушли на гору Краснова и пропали. Тогда в поисках была задействована лодка. Женщинам удалось связаться со спасателями, после вынужденной ночевки в заброшенном зимовье они решили идти вниз по ручью, который впадает в Айнскую реку. Спасатели смогли найти их в лесу.