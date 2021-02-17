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Депутат рассказал о реакции на предложение смягчить статьи о митингах

Барышев намерен настаивать на рассмотрении инициативы, несмотря на отрицательный отзыв и несогласование с фракцией. Ранее другой депутат назвал законопроект «информационным шумом» и отметил его бесперспективность

Законопроект депутата-единоросса Андрея Барышева о либерализации ответственности за массовые акции получил отрицательный отзыв правительства, а фракция его не поддерживает. Об этом РБК рассказал автор инициативы.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на профильный думский комитет сообщил, что инициативу вернут Барышеву, поскольку он нарушил процедуру внесения документа — не получил на него отзыв от правительства.

«Не совсем верно говорить, что законопроект возвращен. У нас по регламенту нужно пройти много процедур. И если законопроект получит отрицательный отзыв, его возвращают на доработку. Но депутаты имеют право настоять на рассмотрении. И я сказал, что хочу, чтобы на заседании это обсудили. Потому что чиновники в правительстве, профильном министерстве не могут единолично решать, нужно рассматривать или нет», — рассказал РБК Барышев.

«Единая Россия» не согласовала проект о либерализации КоАП о митингах
Политика
Фото:duma.gov.ru

Депутат отметил, что процедура согласования пройдена, а положительные или отрицательные отзывы не влияют на нее. Он призвал все стороны обсуждения привести свои аргументы. «Считаю, что этот законопроект важен, потому что мирных людей бьют, это неправильно, мы же в цивилизованном обществе живем. Должен быть диалог между властью и обществом, если люди хотят высказать какие-то наболевшие темы», — добавил Барышев.

РБК обратился за комментарием в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

15 февраля представляющий в Госдуме Челябинскую область Барышев предложил отменить отдельные правонарушения во время массовых акций, чтобы «разрядить напряженность в обществе».

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В частности, единоросс предложил отменить ст. 20.2.2 КоАП, где говорится об ответственности за за организацию массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах. Депутат отметил «абсурдность» правоприменительной практики по данной статье, поскольку в законодательстве не раскрыты понятия «массовое присутствие граждан» и «группа граждан».

Единоросс предложил исключить «абсурдную» норму о митингах из КоАП
Политика
<p>Андрей Барышев</p> <p></p>

Барышев заявил, что таким образом любое скопление людей может квалифицироваться как правонарушение и наказываться. Он указал, что эта норма позволяет «правоохранительным органам действовать на свое усмотрение, что существенно обостряет негатив граждан по отношению к органам власти».

Первый заместитель председателя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев позже сообщил, что Барышев не согласовывал свою инициативу с коллегами по партии.

Первый заместитель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин усомнился в успехе законопроекта. Он заметил, что перед думскими выборами инициатив, создающих «информационный шум», будет все больше, и перспектив на принятие у них нет.

Авторы
Евгения Лебедева, Михаил Котляр
законопроект Госдума митинги Единая Россия
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