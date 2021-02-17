Депутат рассказал о реакции на предложение смягчить статьи о митингах

Барышев намерен настаивать на рассмотрении инициативы, несмотря на отрицательный отзыв и несогласование с фракцией. Ранее другой депутат назвал законопроект «информационным шумом» и отметил его бесперспективность

Законопроект депутата-единоросса Андрея Барышева о либерализации ответственности за массовые акции получил отрицательный отзыв правительства, а фракция его не поддерживает. Об этом РБК рассказал автор инициативы.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на профильный думский комитет сообщил, что инициативу вернут Барышеву, поскольку он нарушил процедуру внесения документа — не получил на него отзыв от правительства.

«Не совсем верно говорить, что законопроект возвращен. У нас по регламенту нужно пройти много процедур. И если законопроект получит отрицательный отзыв, его возвращают на доработку. Но депутаты имеют право настоять на рассмотрении. И я сказал, что хочу, чтобы на заседании это обсудили. Потому что чиновники в правительстве, профильном министерстве не могут единолично решать, нужно рассматривать или нет», — рассказал РБК Барышев.

Депутат отметил, что процедура согласования пройдена, а положительные или отрицательные отзывы не влияют на нее. Он призвал все стороны обсуждения привести свои аргументы. «Считаю, что этот законопроект важен, потому что мирных людей бьют, это неправильно, мы же в цивилизованном обществе живем. Должен быть диалог между властью и обществом, если люди хотят высказать какие-то наболевшие темы», — добавил Барышев.