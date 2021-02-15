«Единая Россия» не согласовала проект о либерализации КоАП о митингах

Единоросс Барышев предложил устранить «абсурдную» норму из КоАП, которая позволяет силовикам действовать на свое усмотрение на массовых мероприятиях. В «Единой России» заявили, что с фракцией этот законопроект согласован не был

Фото: duma.gov.ru

«Единая Россия» не согласовывала законопроект единоросса Андрея Барышева, который представляет Челябинскую область, подразумевающий отмену наказаний за отдельные правонарушения на массовых акциях. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции Андрей Исаев.

«С фракцией данный законопроект не был согласован, и фракция о нем уведомлена не была», — сказал Исаев «Интерфаксу», отвечая на соответствующий вопрос.

Первый заместитель комитета Госдумы по развитию гражданского общества и автор нескольких резонансных законопроектов о регулировании публичных мероприятий Дмитрий Вяткин усомнился в возможности успеха данной инициативы. По его словам, главными задачами таких инициатив является создание информационного шума. «Сейчас [их] будет все больше и больше, так как в этом году у нас проходят выборы депутатов Госдумы, и это нормальное явление. Поэтому к подобного рода инициативам надо относиться соответствующе — перспектив на принятие у них никаких», — сказал он.

15 февраля депутат Барышев внес в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий исключение ч. 5 и 6 из ст. 20.2 КоАП. Эти нормы регулируют ответственность участника акции за нарушение порядка ее проведения, а также в случае, если его действия причинили вред здоровью граждан или имуществу, но не подразумевают уголовно наказуемого деяния.