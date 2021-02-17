Эрмитаж проверит экспонаты выставки Фаберже после сообщений о подделках

О том, что среди экспонатов выставки произведений Фаберже есть подделки, в январе заявил лондонский коллекционер. В музее проведут исследования новых экспонатов выставки, а также изучат архивы

Фото: state.hermitage / Facebook

В Эрмитаже проведут исследования экспонатов выставки «Фаберже — ювелир Императорского двора» после сообщений о подделках, заявил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

«Сейчас поручено лаборатории центра исследовать историю новых вещей Фаберже, которые у нас на выставке были представлены, на это есть разрешение владельца», — пояснил он (цитата по «РИА Новости»).

Будут изучены и документы коллекционных вещей. «По всем этим документам есть архивные ссылки, мы будем изучать дальше», — сказал генеральный директор музея.

В январе лондонский коллекционер Андрей Ружников написал Пиотровскому открытое письмо, в котором указал, что среди экспонатов выставки есть «откровенные подделки».

«Бок о бок с прекрасными экспонатами из собраний Эрмитажа, Павловска и Петергофа оказались такие вульгарные новоделы, как фигурка прикуривающего солдата — грубая реплика скульптуры Савицкого из музея им. Ферсмана, современная копия пасхального яйца «Курочка» — оригинал выставлен в непосредственной близости от Эрмитажа в музее Фаберже на Фонтанке, так называемое яйцо «Юбилейное свадебное», якобы подаренное Николаем II императрице Александре Федоровне в 1904 году, и пасхальное яйцо «Александр Невский» в красной эмали, годящееся для сувенирного магазина, но не для витрины главного музея страны. Все это — произведения даже не 20-го, а 21-го века», — написал он.