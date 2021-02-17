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Эрмитаж проверит экспонаты выставки Фаберже после сообщений о подделках

О том, что среди экспонатов выставки произведений Фаберже есть подделки, в январе заявил лондонский коллекционер. В музее проведут исследования новых экспонатов выставки, а также изучат архивы
Фото: state.hermitage / Facebook
Фото: state.hermitage / Facebook

В Эрмитаже проведут исследования экспонатов выставки «Фаберже — ювелир Императорского двора» после сообщений о подделках, заявил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

«Сейчас поручено лаборатории центра исследовать историю новых вещей Фаберже, которые у нас на выставке были представлены, на это есть разрешение владельца», — пояснил он (цитата по «РИА Новости»).

Будут изучены и документы коллекционных вещей. «По всем этим документам есть архивные ссылки, мы будем изучать дальше», — сказал генеральный директор музея.

В январе лондонский коллекционер Андрей Ружников написал Пиотровскому открытое письмо, в котором указал, что среди экспонатов выставки есть «откровенные подделки».

«Бок о бок с прекрасными экспонатами из собраний Эрмитажа, Павловска и Петергофа оказались такие вульгарные новоделы, как фигурка прикуривающего солдата — грубая реплика скульптуры Савицкого из музея им. Ферсмана, современная копия пасхального яйца «Курочка» — оригинал выставлен в непосредственной близости от Эрмитажа в музее Фаберже на Фонтанке, так называемое яйцо «Юбилейное свадебное», якобы подаренное Николаем II императрице Александре Федоровне в 1904 году, и пасхальное яйцо «Александр Невский» в красной эмали, годящееся для сувенирного магазина, но не для витрины главного музея страны. Все это — произведения даже не 20-го, а 21-го века», — написал он.

Ружников также раскритиковал музей за решение, по его мнению, сотрудничать с «мелкими частными музейчиками с сомнительными коллекциями», а не с музеями «с мировой репутацией».

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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

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Упомянутое Ружниковым яйцо «Курочка» известно коллекционерам в двух экземплярах, пишет «Би-би-си» со ссылкой на опрошенных экспертов. Одно представлено на выставке в Эрмитаже, второе — в частном Музее Фаберже в Санкт-Петербурге (в коллекции, выкупленной миллиардером Виктором Вексельбергом у наследников Малкольма Форбса). Оба яйца внешне отличаются друг от друга несколькими деталями и эксперты полагают, что одно из них — подделка.

«Би-би-си» пишет, что еще в 2018 году эксперты просили у Эрмитажа разрешения обследовать экспонат, подозревая подделку, но в ответ им предложили провести конференцию с представителями владельцев экспонатов.

Представитель Вексельберга отказался комментировать этот вопрос РБК.

В Эрмитаже РБК не прокомментировали заявления Ружникова и сообщили, что позиция музея представлена на сайте.

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В начале февраля на сайте Эрмитажа был опубликован комментарий о выставке «Фаберже — ювелир Императорского двора», в котором говорилось, что музей продолжает научную программу, которая является частью выставки. В ее рамках прошли конференции и были представлены доклады со ссылками на архивные материалы о представленных на выставке экспонатах, а также об опыте музея по изучению старинных ювелирных технологий. Параллельно с этим в Эрмитаже ведется научно-технологичное исследование выставочных экспонатов из новых для музея коллекций, говорится в сообщении музея. Эти исследования лягут в основу более подробных, чем обычно, описаний в каталогах.

«Эрмитаж принимает во внимание тот поток брани в адрес выставки в Эрмитаже, который лондонский торговец антиквариатом обрушил на СМИ, музейные и научные круги. Причины и поводы для этого лучше всего известны ему самому», — заключили в музее.

Автор
Мария Лисицына
Эрмитаж Фаберже выставка подделка фальсификации
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