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ФСБ раскрыла сеть подпольных торговцев оружием

В 13 регионах сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 28 человек, причастных восстановлению и сбыту оружия в подпольных мастерских. Об этом РБК сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Видео: ФСБ России
Видео: ФСБ России
Video

По данным службы, оружейники работали в Республике Карелия, Приморском крае, а также в Белгородской, Владимирской, Воронежской, Нижегородской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Тверской, Томской, Челябинской и Ярославской областях. Сейчас там проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

В ФСБ сообщили, что в ходе обысков у злоумышленников были изъяты 19 автоматов, 24 пистолета-пулемета, 23 винтовки и карабина, 57 пистолетов и револьверов, 15 минометных мин, 12 ручных гранат, более 9 тыс. патронов, 7 кг пороха, а также 20 единиц холодного оружия. Среди изъятого существенная доля оружия осталась еще со времен Великой Отечественной войны.

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Фото:ТАСС

«Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой, сбытом и контрабандой средств поражения, продолжается», — подчеркнули в пресс-службе.

В августе сотрудники ФСБ обнаружили 12 подпольных мастерских по производству оружия в пяти регионах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Тогда силовики изъяли 116 единиц боевого оружия и арестовали 25 человек.

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