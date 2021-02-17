Жителю Хабаровска дали 10 лет за подготовку теракта на акции за Фургала

Мужчина научился в Telegram, как изготовить коктейль Молотова, и собирался зажечь смесь во время акции в поддержку экс-губернатора, утверждают в управлении ФСБ

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Суд признал жителя Хабаровска виновным и приговорил к десяти годам лишения свободы по делу о подготовке теракта на несогласованной акции в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает пресс-служба краевого управления ФСБ.

Речь идет о гражданине одной из республик Центральной Азии, говорится в сообщении. «1-й Восточный окружной военный суд признал Разикова С.Ф. виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы, из которых три года — в тюрьме, остальные — в колонии строго режима», — сообщили в управлении (цитата по «Интерфаксу»).

По данным ФСБ, мужчина был членом запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», принимал участие в ее финансировании, а также склонял третьих лиц к совершению терактов и сам готовился совершить теракт в местах массового скопления людей. По данным ведомства, мужчина действовал под руководством одного из главарей организации.

В ведомстве добавили, что научился изготовлять коктейли Молотова Разиков в мессенджере Telegram, бутылки с зажигательной смесью он, по данным ФСБ, собирался применить во время массовой несанкционированной акции в Хабаровске в поддержку Фургала. Мужчину задержали 17 июля 2020 года «при перевозке им средств поражения, подготовленных для совершения террористического акта», уточнили в ведомстве.