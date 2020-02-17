СМИ узнали об увольнении всех расследовавших дело MH17 прокуроров Украины

Все украинские прокуроры, которые расследовали дело о катастрофе MH17, отстранены от работы в рамках реформы ведомства. Об этом сообщает нидерландская газета NRC Next со ссылкой на одного из уволенных.

Всего в расследовании с украинской стороны участвовали шесть прокуроров. Двое из них входили в Совместную следственную группу со стороны Украины. «Соответственно, в последние месяцы в ССГ не было ни одного прокурора от Украины», — сообщает издание.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ответ на эти сообщения заявл, что этот «вопрос рассматривается, но он рассматривается просто в контексте нормальной ротации». «Но не все следователи уходят — следователи, которые работали», — добавил он (цитата по УНИАН).

Он также заявил, что украинская сторона обеспечит помощь Нидерландам в расследовании крушения Boeing.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17, разбился в июле 2014 года на востоке Донецкой области, в Украине в районе вооруженного конфликта между ополченцами Донецкой и Луганской народных республик и вооруженными силами, подконтрольными Киеву.