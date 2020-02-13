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Адвокат обвиняемого по делу MH17 объяснила просьбу перенести суд в Россию

Фото: Александр Ермоченко / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Просьба Москвы перенести рассмотрение дела о крушении MH17 в российский суд является обычной процедурой в подобных делах, поскольку Россия не выдает своих граждан для уголовного преследования в других странах. Об этом сообщила РБК адвокат одного из обвиняемых по делу о крушении MH17 Олега Пулатова Елена Кутьина.

«Это обычная процедура по таким процессам. Если граждане одного государства привлекаются к уголовной ответственности на территории другого государства, то естественно второе обращается к первому с требованием об их экстрадиции. По закону Российской Федерации Россия не выдает своих граждан, но в соответствии с нормами международного права предлагает провести судебный процесс в отношении своих граждан на своей территории», — сказала она.

По ее словам, страна, которая привлекает граждан к уголовной ответственности, может либо согласиться, либо отказаться. «Нидерланды отказались — ничего сверхъестественного в этом нет», — добавила Кутьина.

Ранее стало известно, что в октябре 2019 года российские власти предлагали Нидерландам перенести в Россию рассмотрение дела, фигурантами которого являются трое российских граждан. Министр юстиции страны Ферда Грапперхаус сделать это отказался.

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Имена обвиняемых в причастности к крушению международная следственная группа огласила в июне 2019 года. Это бывший сотрудник ФСБ и экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), ополченцы Олег Пулатов и Сергей Дубинский (все — граждане России) и гражданин Украины Леонид Харченко. По версии следователей, самолет мог быть случайно сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», который в зону боевых действий доставили из воинской части под Курском. Российские власти эту версию отрицают.

Теги: MH17, адвокат, суд, новости РБК, Нидерланды
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