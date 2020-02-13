Адвокат обвиняемого по делу MH17 объяснила просьбу перенести суд в Россию

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Просьба Москвы перенести рассмотрение дела о крушении MH17 в российский суд является обычной процедурой в подобных делах, поскольку Россия не выдает своих граждан для уголовного преследования в других странах. Об этом сообщила РБК адвокат одного из обвиняемых по делу о крушении MH17 Олега Пулатова Елена Кутьина.

«Это обычная процедура по таким процессам. Если граждане одного государства привлекаются к уголовной ответственности на территории другого государства, то естественно второе обращается к первому с требованием об их экстрадиции. По закону Российской Федерации Россия не выдает своих граждан, но в соответствии с нормами международного права предлагает провести судебный процесс в отношении своих граждан на своей территории», — сказала она.

По ее словам, страна, которая привлекает граждан к уголовной ответственности, может либо согласиться, либо отказаться. «Нидерланды отказались — ничего сверхъестественного в этом нет», — добавила Кутьина.

Ранее стало известно, что в октябре 2019 года российские власти предлагали Нидерландам перенести в Россию рассмотрение дела, фигурантами которого являются трое российских граждан. Министр юстиции страны Ферда Грапперхаус сделать это отказался.