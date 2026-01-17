 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Индонезии начали поиски пропавшего самолета-разведчика с 11 людьми

Связь экипажа самолета ATR 42-500 с диспетчером прервалась в 8:30 мск. На бору находились восемь членов экипажа и трое пассажиров. По словам спасателей, в поиске участвуют около 400 человек

Индонезийские спасатели ведут поиски пропавшего самолета ATR 42-500, задействованного в мониторинге за рыболовством, на борту которого находились 11 человек, сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц.

Самолет потерял связь с диспетчерами в 13:30 по местному времени (8:30 мск) в районе Марос провинции Южный Сулавеси, сообщил представитель местной спасательной службы Анди Султан. По его информации, самолет направлялся в Макассар, столицу Южного Сулавеси, после вылета из провинции Джокьякарта, но связь с ним была потеряна. На борту находились восемь членов экипажа и три пассажира.

«Мы предполагаем, что самолет упал недалеко от вершины горы Булусараунг. Мы разместили там наш персонал», — сказал Султан. По его словам, в поисках задействованы около 400 человек, включая военнослужащих и сотрудников полиции. Он отметил, что проводить поиски мешала непогода.

Власти Казахстана заявили о «серьезном инциденте» с самолетом «Победы»
Общество
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Пропажу самолета, эксплуатируемого компанией Indonesia Air Transport, и его нахождение в поисковой зоне подтвердило министерство транспорта Индонезии, передает индонезийское агентство Antara. Представитель министерства Лукман Лаиса сообщил, что, по последним данным, диспетчерская служба аэропорта Макассара дала указание самолету заходить на посадку. Во время захода диспетчеры обнаружили отклонение от курса и дали экипажу несколько команд для коррекции траектории. После передачи последней инструкции связь с самолетом прервалась, добавил представитель министерства.

По данным Antara, в момент прерывания связи с самолетом в районе пропажи наблюдаясь переменная облачность, а также видимость в 8 км.

Министр по делам морского хозяйства и рыболовства Сакти Вахью Тренггоно заявил, что трое пассажиров ATR 42-500 были сотрудниками министерства, проводившими воздушное наблюдение за рыболовством, передает Reuters.

Егор Алимов
Индонезия самолет пропажа поисковая операция
