Россияне и финны стали активней продавать недвижимость в Эстонии

Только в столичном регионе за 2024 год россияне купили 28 объектов недвижимости, а продали 176. В этом году недвижимость стали продавать не только русские из России, но и проживающие в Эстонии

Таллин, Эстония (Фото: XinHua / Zuma / Global Look Press)

Граждане России и Финляндии активно продают принадлежащую им недвижимость в Эстонии, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на данные портала по купле-продаже недвижимости Kinnisvara24. Последний ссылается на информацию Земельного департамента Эстонии и собственную статистику.

По данным портала, в 2024 году число сделок по продаже недвижимости, которые заключили граждане этих двух стран в Эстонии, превысило число сделок о покупке в несколько раз.

Так, в столичном регионе, где заключается больше всего сделок с недвижимостью, финские граждане в 2024 году совершили 55 покупок и 176 продаж, а россияне — 28 покупок и 176 продаж.

Всего в столичном уезде Харьюмаа, где расположен Таллин, иностранными гражданами было заключено 308 сделок по покупке и рекордные 670 сделок по продаже недвижимости. Число предложений о продаже от иностранцев в 2024 году выросло на 15% по сравнению с предыдущим годом.



Исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ отметил, что в 2023 году портал отмечал уход с рынка в основном россиян, которые проживают в России. В 2024 году тенденция изменилась: недвижимость начали активно продавать и русские, проживающие в Эстонии.

Kinnisvara24 представляет собой площадку для размещения объявлений, через которую работают риелторы разных эстонских агентств. Он был запущен в 2018 году, это один из крупнейших порталов по сделкам с недвижимостью в Эстонии, говорится на сайте. В число владельцев портала входят медиаиздательская компания Ekspress Grupp и крупнейшие агентства недвижимости страны.

По словам маклера агентства Uus Maa Лайме Рийзимяэ, финны, которые ранее активно инвестировали в недвижимость в Эстонии, уже четыре года не покупают объекты в стране, а в основном продают. «Последний раз финны массово приобретали новые объекты в 2020 и 2021 годах, когда по сравнению с Финляндией цены на недвижимость в Эстонии были сравнительно низкими и ожидалась высокая доходность от аренды — у одного клиента в то время могло быть до нескольких десятков квартир для сдачи в аренду», — сказала она.

Эстонские власти в последние годы несколько раз призывали к закрытию границы с Россией: с такими высказываниями, в частности, выступал бывший глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу (2022–2023). Однако в эстонском МВД 15 января заявили, что не видят необходимости закрывать границу.