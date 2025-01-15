МВД Эстонии не увидело необходимости в закрытии границы с Россией

Пешеходный пункт пропуска «Нарва-2» на эстонско-российской границе (Фото: Сергей Степанов / РИА Новости)

МВД Эстонии не видит необходимости в закрытии границы с Россией, заявил газете Rus.Postimees глава отдела пограничной и миграционной политики ведомства Янек Мяги.

«Министерство внутренних дел основывается на оценке угроз. В настоящее время нет оценки угрозы, которая требовала бы закрытия восточной границы», — сказал он.

Двумя днями ранее, 13 января, партии Isamaa («Отечество») инициировала в рийгикогу, однопалатном парламенте Эстонии, законопроект о закрытии границы с Россией. Лидер партии Урмас Рейнсалу, в 2022–2023 годах возглавлявший эстонский МИД, заявил, что на территории страны происходят «атаки, инициированные российскими спецслужбами». По его словам, они происходили также и на территориях союзников.

В частности, Рейнсалу напомнил о том, как российские пограничники убрали буи, установленные на реке Нарва для разграничения территориальных вод двух стран. Кроме того, он заявил об атаке «с целью уничтожения подводной инфраструктуры Эстонии и Финляндия», произошедшей в декабре в Финском заливе.

По словам лидера Isamaa, закрытие российско-эстонской границы станет «контрмерой» против России и поможет «сэкономить ресурсы», которые тратятся на охрану границы.

Рейнсалу начал призывать к закрытию границы с Россией после того, как 25 декабря были повреждены четыре подводных электрокабеля связи между Эстонией и Финляндией. На следующий день по подозрению в их разрыве был задержан танкер Eagle S, следовавший из Петербурга в Египет. Следователи обнаружили рядом с разрывом следы судового якоря, которые тянутся на несколько десятков километров. Финская сторона считает Eagle S (ходит под флагом Островов Кука) частью «теневого флота» России по экспорту нефти.

Финляндия закрыла границу с Россией еще в ноябре 2023 года, объяснив меру наплывом просителей убежища с Ближнего Востока и из Африки без надлежащих документов. Финские пограничники обвинили российских коллег в том, что пропускали людей на приграничную территорию без шенгенской визы.