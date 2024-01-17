Патриарх Кирилл лишил сана осудившего «русский мир» архимандрита Кирилла

Архимандрит в прошлом служил в УПЦ. В 2022-м он выступил соавтором декларации богословов, в котором идея «русского мира» была названа «лжеучением»

Архимандрит Кирилл (Говорун) (Фото: Wikipedia)

Патриарх Кирилл лишил сана архимандрита Кирилла (Сергея Говоруна), сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

«Настоящим, на основании решения епархиального церковного суда Московской епархии от 31.10.2023 г., Вы извергаетесь из священного сана в связи с нарушением 25 правила Святых Апостолов», — говорится в указе главы РПЦ.

Правило подразумевает лишение сана священнослужителя, уличенного в «блудодеянии, или в клятвопреступлении, или в краже».

49-летний Говорун родился в Черкасской области Украины, окончил Киевскую духовную семинарию и академию. В 2001-2007 году был сотрудником отдела внешних церковных связей РПЦ, в 2008-2009 годах возглавлял аналогичную структуру Украинской православной церкви Московского патриархата. Информация содержалась в биографии клирика на сайте РПЦ, которая теперь доступна только в архивной версии сайта.

В марте 2022 года архимандрит стал одним из авторов «Декларации об учении «о Русском мире», которую опубликовали на сайте Академии богословских исследований города Волос (Греция).

«Поддержка многими иерархами Московского патриархата войны президента Владимира Путина против Украины коренится в форме православного этнофилетического религиозного фундаментализма, тоталитарного по своему характеру, называемого «Русский мир», лжеучении, которое привлекает многих в Православной церкви и даже было подхвачено крайне правыми, католическими и протестантскими фундаменталистами», — такая цитата из документа приведена на сайте РПЦ в статье о русофобии.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, отвечая в интервью «Российской газете» на вопрос по поводу декларации, заявил, что идея «русского мира» может нравиться или не нравиться, но ее «историческую реальность» не получится отрицать.

В сентябре 2023 года глава РПЦ запретил Говоруна в служении на том основании, что он нарушил «обязательство верности» Московскому патриархату, в том числе из-за «сослужения с архиереями и священнослужителями Константинопольской Церкви». Она в 2018 году предоставила статус автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ, РПЦ и УПЦ не признают ее), после чего Московский патриархат разорвал с ней отношения «по причине грубого вторжения на каноническую территорию» УПЦ.