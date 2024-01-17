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СК завел дело после пожара на полиэфирном заводе в Шахтах

СК завел дело о нарушении правил безопасности после пожара на заводе в Шахтах
На полиэфирном заводе в Ростовской области загорелся цех по производству матрасов и подушек, пострадали десять человек. СК возбудил дело по статье о нарушении требований безопасности
Фото: МЧС России по Ростовской области
Фото: МЧС России по Ростовской области

После пожара на Шахтинском полиэфирном заводе возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, сообщается в телеграм-канале ростовского управления Следственного комитета.

Часть 1 ст. 143 УК, по которой заведено дело, предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до одного года.

СК завел дело после пожара на полиэфирном заводе в Шахтах
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«В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, допрашиваются очевидцы, пострадавшие, представители предприятия, анализируется документация, касающаяся вопросов соблюдения требований техники безопасности и охраны труда», — рассказали в СК.

Местная прокуратура начала проверку соблюдения требований пожарной безопасности, сообщается на ее сайте.

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Возгорание произошло в первой половине дня 17 января. Завод располагается в поселке Гидропривод. Загорелся цех по производству наполнителей для матрасов и подушек. Пожар локализовали на площади 360 кв. м, около 13:00 он был потушен.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что при пожаре пострадали десять человек, из них шесть попали в больницу: трое — с ожогами, и трое — с травмами различной степени тяжести.

Глава региона сообщил, что пожар не был связан с падением беспилотника, во время его возникновения не работала система ПВО.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Ростовская область Шахты пожары Следственный комитет
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