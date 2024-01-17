СК завел дело о нарушении правил безопасности после пожара на заводе в Шахтах

СК завел дело после пожара на полиэфирном заводе в Шахтах

На полиэфирном заводе в Ростовской области загорелся цех по производству матрасов и подушек, пострадали десять человек. СК возбудил дело по статье о нарушении требований безопасности

Фото: МЧС России по Ростовской области

После пожара на Шахтинском полиэфирном заводе возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, сообщается в телеграм-канале ростовского управления Следственного комитета.

Часть 1 ст. 143 УК, по которой заведено дело, предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до одного года.

Video

«В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, допрашиваются очевидцы, пострадавшие, представители предприятия, анализируется документация, касающаяся вопросов соблюдения требований техники безопасности и охраны труда», — рассказали в СК.

Местная прокуратура начала проверку соблюдения требований пожарной безопасности, сообщается на ее сайте.

Возгорание произошло в первой половине дня 17 января. Завод располагается в поселке Гидропривод. Загорелся цех по производству наполнителей для матрасов и подушек. Пожар локализовали на площади 360 кв. м, около 13:00 он был потушен.



Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что при пожаре пострадали десять человек, из них шесть попали в больницу: трое — с ожогами, и трое — с травмами различной степени тяжести.



Глава региона сообщил, что пожар не был связан с падением беспилотника, во время его возникновения не работала система ПВО.