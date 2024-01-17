В Ростовской области загорелся завод по производству полиэфирного волокна

В Шахтах произошел пожар в цеху по выпуску наполнителей для матрасов и подушек

В результате пожара пострадали два человека. По словам губернатора, версия о том, что возгорание началось после падения беспилотника не подтверждается — ПВО в это время не работало.

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Пожар произошел на заводе в Шахтах Ростовской области, сообщает МЧС.

«В поселке Гидропривод города Шахты горит цех по производству наполнителей для матрасов и подушек», — говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС России уточнили РБК, что пожар в производственном цеху локализован на площади 360 кв. м. «Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка здания. К работам привлечено 58 человек и 17 единиц техники», — рассказали в ведомстве. В результате пожара пострадали два человека.

Депутат Госдумы от «Единой России» Екатерина Стенякина написала в телеграм-канале, что на полимерном заводе «Авангард» в Шахтах произошел взрыв.

«Все подробности уточняются. Глава администрации уже на месте. Жилые дома не пострадали. Но есть разрушения в самом производственном здании, пожар от взрыва пока не потушен», — сообщила она. «Все работники завода отведены на безопасное расстояние», — добавила она.

Очевидцы также сообщают, что перед пожаром был слышен взрыв, после чего над заводом начал подниматься черный дым, пишет 161.ru.

Глава администрации Шахт Андрей Горцевской рассказал в телеграм-канале, что в 11:10 на территории ООО «Шахтинский полиэфирный завод» был зафиксирован «хлопок», после чего начался пожар на площади до 1 тыс. кв.м. Пострадали мужчина и женщина, их доставили в больницу, уточнил он. «Очаг пожара локализован, идет проливка», — написал Горцевской.

Губернатор Василий Голубев сообщил, что информация о том, что завод загорелся после удара беспилотника, не подтверждается. ПВО в это время не работала, уточнил он.