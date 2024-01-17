«Автодор» посоветовал два дня не ездить по нескольким трассам

К 18 января центр снегопада переместится из Татарстана в Московскую область. Плохие метеоусловия будут на всем протяжении ЦКАДа, М-1, М-3, а также частично на платной трассе в Казань, трассе «Дон» и автомагистрали в Петербург

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Российских автомобилистов попросили отложить дальние поездки в среду и четверг, 17–18 января, из-за снегопадов. Об этом говорится в сообщении «Автодора».

«В ближайшие сутки на всей сети наших автодорог ожидается сильный снегопад, сопровождающийся повышением температуры до околонулевых значений. <...> Просим всех автомобилистов отложить дальние поездки с 17 и 18 января на другие даты», — заявили в госкомпании.

Сильный снегопад уже идет в Татарстане, он продлится до 14:00 (совпадает с мск). Ближе к 18 января эпицентром непогоды станет Московская область, сообщили в «Автодоре». Кроме того, в Ростовской области и Краснодарском крае будет околонулевая температура и дожди.

На каких дорогах ожидается снегопад 18 января:

М-1 «Беларусь», М-3 «Украина» и ЦКАД — на всем протяжении трасс;

М-12 «Восток» — в Московской и Владимирской областях;

М-4 «Дон» — в Московской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях;

М-11 «Нева» — в Московской и Тверской областях.

Утром участок платной трассы М-12 «Восток» в Чувашии и Татарстане закрыли из-за непогоды. Нет движения от Канаша до Шали.

Накануне МВД Татарстана заявило, что ограничит движение на автодороге М-5 «Урал» из-за неблагоприятных метеоусловий. МЧС республики объявило предупреждение о сильном ветре свыше 20 м/с, сильной метели, ухудшении видимости до 500 м и сильном снеге. В соцсетях появились видео с крупными ДТП и застрявшими в снегу машинами.