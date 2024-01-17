 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

«Автодор» посоветовал два дня не ездить по нескольким трассам

Автодор: автомобилистам следует воздержаться от дальних поездок из-за снегопадов
К 18 января центр снегопада переместится из Татарстана в Московскую область. Плохие метеоусловия будут на всем протяжении ЦКАДа, М-1, М-3, а также частично на платной трассе в Казань, трассе «Дон» и автомагистрали в Петербург

«Автодор» посоветовал два дня не ездить по нескольким трассам
Video

Российских автомобилистов попросили отложить дальние поездки в среду и четверг, 17–18 января, из-за снегопадов. Об этом говорится в сообщении «Автодора».

«В ближайшие сутки на всей сети наших автодорог ожидается сильный снегопад, сопровождающийся повышением температуры до околонулевых значений. <...> Просим всех автомобилистов отложить дальние поездки с 17 и 18 января на другие даты», — заявили в госкомпании.

Сильный снегопад уже идет в Татарстане, он продлится до 14:00 (совпадает с мск). Ближе к 18 января эпицентром непогоды станет Московская область, сообщили в «Автодоре». Кроме того, в Ростовской области и Краснодарском крае будет околонулевая температура и дожди.

На каких дорогах ожидается снегопад 18 января:

  • М-1 «Беларусь», М-3 «Украина» и ЦКАД — на всем протяжении трасс;
  • М-12 «Восток» — в Московской и Владимирской областях;
  • М-4 «Дон» — в Московской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях;
  • М-11 «Нева» — в Московской и Тверской областях.

Движение на части трассы М-12 «Восток» закрыли из-за метели
Общество

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Утром участок платной трассы М-12 «Восток» в Чувашии и Татарстане закрыли из-за непогоды. Нет движения от Канаша до Шали.

Накануне МВД Татарстана заявило, что ограничит движение на автодороге М-5 «Урал» из-за неблагоприятных метеоусловий. МЧС республики объявило предупреждение о сильном ветре свыше 20 м/с, сильной метели, ухудшении видимости до 500 м и сильном снеге. В соцсетях появились видео с крупными ДТП и застрявшими в снегу машинами.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Много розеток и мониторы в спинках: что будет у самолетов Ту-214 внутри

Острый дефицит кадров возник в еще одной сфере. Подробности

Что читали россияне в 2023 году. Книги, темы и авторы

Месси получил новый трофей

Новую платную трассу в Казань закрыли из-за снега. Видео

Apple впервые за 12 лет обогнала Samsung
Авторы
Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
снегопад снег Московская область Татарстан М-12
Материалы по теме
Движение на части трассы М-12 «Восток» закрыли из-за метели
Общество
Массовая авария грузовиков на трассе в Татарстане. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 95,6 (-0,47) Инвестиции, 16 янв, 16:43 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 87,65 (-0,03) Инвестиции, 16 янв, 16:43
Против Ивлеевой подали еще один иск на ₽1 млрд из-за «голой вечеринки» Общество, 12:36
Губернатор исключил версию с падением дрона на завод в Шахтах Политика, 12:33
У метро и МЦК: новые дома с лучшей транспортной доступностью РБК и ПИК, 12:31
Руководитель манипулирует чувством долга. Как отстоять личные границы Pro, 12:26
Гладков сообщил о 38 атаковавших Белгородскую область снарядах и ракетах Политика, 12:20
IIHF допустила Израиль на молодежный ЧМ через неделю после отстранения Спорт, 12:15
Захарова ответила на слова Макрона о недопустимости победы России Политика, 12:14
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Ripple отложила проведение IPO из-за «враждебных» регуляторов в США Крипто, 12:13
Вяльбе назвала предателями уехавших в США российских фехтовальщиков Спорт, 12:12
Песков объяснил, почему в поручения Путина не вошла амнистия для женщин Политика, 12:11
Кадры пожара на заводе в Ростовской области Общество, 12:09
«Сметают все подряд»: что будет с ценами на аренду в Москве в 2024 году Недвижимость, 12:04
Forbes узнал, что Потанин и Алекперов против 5% «Яндекса» для Кудрина Бизнес, 12:04
Синоптики рассказали о рекордных снегопадах в Москве на Крещение Общество, 12:00