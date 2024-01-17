 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Движение на части трассы М-12 «Восток» закрыли из-за непогоды

Движение на участке трассы М-12 «Восток» закрыли из-за непогоды
Движение приостановлено на участке трассы от Канаша до Шали, сообщили в «Автодоре». В декабре президент Владимир Путин открыл движение по платной трассе М-12 «Восток» — из Москвы до Казани

Движение на участке трассы М-12 «Восток» закрыли из-за непогоды, сообщается в телеграм-канале «Автодора».

«Из-за сложных погодных условий временно нет движения по М-12 «Восток» на участке 684-836 км (от Канаша до Шали)», — говорится в сообщении.

Канаш находится в Чувашии, Шали — в Татарстане.

В ГУ МЧС по Чувашии предупреждали о метели в ночь на 17 января. В ведомстве заявили, что скорость ветра может достигать 16-21 м/c, а на дорогах могут возникнуть гололедица, снежные заносы и накаты. Аналогичное предупреждение выпустило и ГУ МЧС по Татарстану.

На МЦД-3 увеличили интервалы движения из-за непогоды
Общество
Фото:«Комсомольская Правда» / Global Look Press

В декабре прошлого года президент Владимир Путин открыл движение по платной трассе М-12 «Восток» — из Москвы до Казани.

Протяженность магистрали — 810 км. Она проходит через Московскую, Нижегородскую, Владимирскую области, Чувашию и Татарстан. Время в пути от Москвы до Казани сократилось с 12 до 6,5 часа.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В 2024 году автостраду планируется продлить до Екатеринбурга, а в 2025-м — до Тюмени. Общая протяженность составит 1980 км. Проезд по ней на легковом автомобиле стоит 4 481 руб., на грузовом — 9 926 руб.

Трассу построили за три года. Движение по первому участку — из Москвы до Арзамаса — было открыто с сентября. Стоимость строительства М-12 «Восток» превысила 900 млрд руб.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Много розеток и мониторы в спинках: что будет у самолетов Ту-214 внутри

3 версии пожара на складе Wildberries. Среди них – поджог

Острый дефицит кадров возник в еще одной сфере. Подробности

Что читали россияне в 2023 году. Книги, темы и авторы

Министра финансов Германии освистали в Берлине

Правительство одобрило конфискацию имущества по статье о фейках

S7 сокращает сотрудников

Месси получил новый трофей

В Белгороде проверка систем оповещения. Видео
Авторы
Теги
Елена Чернышова
М-12 непогода
Материалы по теме
Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за непогоды
Общество
На запасные аэродромы из-за непогоды в Сочи ушли 19 самолетов
Общество
Более 228 тыс. человек остались без света из-за непогоды в России
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 95,6 (-0,47) Инвестиции, 16 янв, 16:43 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 87,65 (-0,03) Инвестиции, 16 янв, 16:43
ЦБ предупредил, что мошенники стали чаще имитировать голоса родственников Финансы, 07:52
Движение на части трассы М-12 «Восток» закрыли из-за непогоды Общество, 07:38
В аптеках возникла нехватка лекарства от повторного инфаркта Общество, 07:23
В Белгородской области перехватили два дрона и четыре реактивных снаряда Политика, 07:21
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:10
Российские бизнесмены продолжают выходить в США. Как они это делают Pro, 07:00
Apple впервые обошла Samsung по количеству продаж смартфонов Технологии и медиа, 06:18
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Эксперты сообщили о 240 млн номеров телефонов, утекших в интернет Технологии и медиа, 06:14
Над Белгородской областью во второй раз за ночь сработала ПВО Политика, 05:48
«Трансмашхолдинг» заявил о готовности производить стоячие вагоны метро Технологии и медиа, 05:23
Макрон пообещал передать Украине ракеты SCALP и «сотни бомб» Политика, 05:10
Airbus отменил поставку самолетов Ирану Политика, 04:52
Турецкие банки начали массово отказываться от работы с российскими Бизнес, 04:25
США спрогнозировали шаги Китая перед инаугурацией президента Тайваня Политика, 04:07