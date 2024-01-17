Движение на части трассы М-12 «Восток» закрыли из-за непогоды

Движение приостановлено на участке трассы от Канаша до Шали, сообщили в «Автодоре». В декабре президент Владимир Путин открыл движение по платной трассе М-12 «Восток» — из Москвы до Казани

Движение на участке трассы М-12 «Восток» закрыли из-за непогоды, сообщается в телеграм-канале «Автодора».

«Из-за сложных погодных условий временно нет движения по М-12 «Восток» на участке 684-836 км (от Канаша до Шали)», — говорится в сообщении.

Канаш находится в Чувашии, Шали — в Татарстане.

В ГУ МЧС по Чувашии предупреждали о метели в ночь на 17 января. В ведомстве заявили, что скорость ветра может достигать 16-21 м/c, а на дорогах могут возникнуть гололедица, снежные заносы и накаты. Аналогичное предупреждение выпустило и ГУ МЧС по Татарстану.

В декабре прошлого года президент Владимир Путин открыл движение по платной трассе М-12 «Восток» — из Москвы до Казани.

Протяженность магистрали — 810 км. Она проходит через Московскую, Нижегородскую, Владимирскую области, Чувашию и Татарстан. Время в пути от Москвы до Казани сократилось с 12 до 6,5 часа.

В 2024 году автостраду планируется продлить до Екатеринбурга, а в 2025-м — до Тюмени. Общая протяженность составит 1980 км. Проезд по ней на легковом автомобиле стоит 4 481 руб., на грузовом — 9 926 руб.

Трассу построили за три года. Движение по первому участку — из Москвы до Арзамаса — было открыто с сентября. Стоимость строительства М-12 «Восток» превысила 900 млрд руб.