Общество ,
0
Массовая авария грузовиков на трассе в Татарстане. Видео
Появились кадры с массовой аварией грузовиков на трассе в Татарстане
На федеральной трассе М-7 в Татарстане произошла массовая авария. В нее попали 15 автомобилей, большая часть из которых — грузовики, передает «Татарстан 24». Во время аварии пострадал один человек, передает «Татар Информ».
На связи с проверенными новостями
Много розеток и мониторы в спинках: что будет у самолетов Ту-214 внутри
3 версии пожара на складе Wildberries. Среди них – поджог
Острый дефицит кадров возник в еще одной сфере. Подробности
Что читали россияне в 2023 году. Книги, темы и авторы
Министра финансов Германии освистали в Берлине
Правительство одобрило конфискацию имущества по статье о фейках
S7 сокращает сотрудников
Месси получил новый трофей
В Белгороде проверка систем оповещения. Видео