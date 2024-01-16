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Массовая авария грузовиков на трассе в Татарстане. Видео

Появились кадры с массовой аварией грузовиков на трассе в Татарстане

Массовая авария грузовиков на трассе в Татарстане. Видео
Video

На федеральной трассе М-7 в Татарстане произошла массовая авария. В нее попали 15 автомобилей, большая часть из которых — грузовики, передает «Татарстан 24». Во время аварии пострадал один человек, передает «Татар Информ».

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