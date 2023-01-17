Аналитики назвали города, с самыми высокими сугробами после Нового года

Городом с самыми высокими сугробами на прошедших новогодних праздниках оказалась Казань, обогнавшая по толщине снежного покрова даже сибирские города

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Сервис «Яндекс Погода» проанализировали, как в российских городах менялась высота снежного покрова, а также сколько осадков выпало в России за праздничные дни с 31 декабря по 8 января. Данные сервиса есть у РБК.

В первую тройку городов по количеству выпавших за январские праздники снежных осадков вошли Уфа, Самара и Омск.

По высоте сугробов в лидерах оказались Казань (56 см), Уфа (55 см), Нижний Новгород (54 см) и Пермь (50 см). В Казани за январские праздники высота сугробов выросла на 10 см: 1 января она составляла 45 см. Но сильнее всего за праздники выросли сугробы в Уфе (на 18 см) и Самаре (на 12 см).

В городах Сибири высота снега почти все праздники держалась на уровне 30 см. При этом в Красноярске максимальная высота снежного покрова достигла всего 8 см — это самый низкий результат среди сибирских городов.

В южных городах — Ростове-на-Дону и Волгограде — снега было не так много. В Ростове к концу праздников было всего 2 см снега, а в Волгограде — 6 см.

В России в этом январе фиксировались аномально низкие температуры. В Якутии холода доходили до минус 63 градусов. Ночь на Рождество в Москве стала самой холодной с начала зимы: температура воздуха к 6:00 на главной метеостанции (ВДНХ) достигла минус 23,4 градуса. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд говорил, что с 6 по 10 января москвичи столкнулись с «самой холодной пятидневкой» с начала XXI века.