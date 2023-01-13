В Давосе, где обсудят проблемы климата, стало на 40% меньше снега

Количество снега, которое накапливается за зиму, сократилось в среднем более чем на 40% по сравнению с 1971 годом, когда там состоялся первый Всемирный экономический форум

Давос за неделю до Всемирного экономического форума столкнулся с нехваткой снега — как раз тогда, когда представители бизнеса и мировые лидеры решили сосредоточиться на вопросах, связанных в том числе и с изменением климата, сообщает Bloomberg.

Хотя Давос расположен на высоте 1560 метров над уровнем моря, из-за теплой зимы в этом году на склонах мало снега. Спутниковые снимки показывают, что за последние 40 лет снежный покров летом уменьшился на 10%. При этом количество снега, которое накапливается за зиму, сократилось в среднем более чем на 40% по сравнению с 1971 годом, когда состоялся первый Всемирный экономический форум.

Когда снег исчезает, его заменяют деревья, которые поглощают солнечное тепло. Это вызывает еще большее потепление, пояснила профессор Базельского университета Сабина Румпф. «В Швейцарии зимой должен быть снег. Дело не только в том, что вы не можете кататься на лыжах столько, сколько хотите. Меняется вся цепочка биоразнообразия, потому что деревья начинают думать, что сейчас весна, и мухи тоже», — указал профессор бизнес-школы Университета Эксетера Гейл Уайтман

Эксперты Всемирного экономического форума в докладе о глобальных рисках для мира назвали основным из них удорожание стоимости жизни в ближайшие два года. Однако после этого наибольшая угроза будет исходить от провала попыток смягчить изменение климата. В частности, риски будут связаны с природными бедствиями, сокращением биоразнообразия, масштабной вынужденной миграцией. Эксперты отметили, что «с началом 2023 года мир сталкивается с рядом рисков, которые кажутся одновременно совершенно новыми и до жути знакомыми».