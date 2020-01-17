ФСБ изъяла у российско-украинской ОПГ в Подмосковье 66 кг наркотиков

Подозреваемые, трое россиян и двое украинцев, производили синтетические наркотики и продавали через интернет

Видео: ФСБ РФ

В Подмосковье задержаны пятеро подозреваемых в изготовлении синтетических наркотиков, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, преступная группа действовала на территории Серпухова. Она производила запрещенные вещества в особо крупном размере и продавала через интернет. У задержанных, троих россиян и двоих украинцев, изъяли около 66 кг мефедрона и более 600 л жидкости, содержащей синтетические наркотические средства. У них также нашли химические реагенты, прекурсоры и разное лабораторное оборудование.

Когда именно задержали преступников, ведомство не уточняет. «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС передает, что их уже арестовали, заведено дело по ч. 5 ст. 228.1 УК (производство наркотических средств в особо крупном размере).