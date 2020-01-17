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ФСБ изъяла у российско-украинской ОПГ в Подмосковье 66 кг наркотиков

Подозреваемые, трое россиян и двое украинцев, производили синтетические наркотики и продавали через интернет

Видео: ФСБ РФ

В Подмосковье задержаны пятеро подозреваемых в изготовлении синтетических наркотиков, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, преступная группа действовала на территории Серпухова. Она производила запрещенные вещества в особо крупном размере и продавала через интернет. У задержанных, троих россиян и двоих украинцев, изъяли около 66 кг мефедрона и более 600 л жидкости, содержащей синтетические наркотические средства. У них также нашли химические реагенты, прекурсоры и разное лабораторное оборудование.

ФСБ изъяла из даркнет-магазина 440 кг наркотиков на 650 млн руб.
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Когда именно задержали преступников, ведомство не уточняет. «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС передает, что их уже арестовали, заведено дело по ч. 5 ст. 228.1 УК (производство наркотических средств в особо крупном размере).

По данным силовиков, наркотики сбывались «в интересах одного из интернет-магазинов на торговой площадке Hydra». Члены ОПГ пользовались законспирированными средствами связи, не сообщали друг другу, где проживают, и принимали прочие повышенные меры собственной безопасности. Они передавали друг другу наркотики через тайники и скрывали места хранения.

В ноябре прошлого года МВД отчиталось о ликвидации в Серпуховском районе Подмосковья нарколаборатории, где ежемесячно могло производиться до 1,5 т синтетических наркотиков. Ведомство изъяло более 100 кг наркотиков в кристаллизованной форме, 1,5 т — в жидком состоянии и 4 т реактивов.

Позднее ФСБ выявила преступную группу, которая продавала наркотики в даркнете. В ходе операции, проведенной силовиками в 11 регионах, было изъято 440 кг наркотических средств, в том числе МДМА, a-PVP, мефедрон и гашиш. Семь сотрудников подпольного интернет-магазина задержали.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Подмосковье, ФСБ, наркотики
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