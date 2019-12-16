Эксперты назвали самые ненадежные пароли в мире

Из года в год люди выбирают одни и те же комбинации, которые злоумышленники легко прочитывают

Фото: Shizuo Kambayashi / AP

В компании NordPass назвали самые распространенные пароли в мире, которые одновременно являются самыми ненадежными. Сделать подборку удалось после исследования, в ходе которого специалисты собрали 500 млн паролей, ставших доступными после различных утечек и взломов.

На первом месте по популярности остаются пароли, которые состоят из последовательного ряда цифр (12345) или простых цифровых комбинаций (11111 или 123321). Более 800 тысяч человек по-прежнему используют пароль, состоящий из последовательных букв на клавиатуре (qwerty или asdfgh).

Распространены в мире и пароли, основой которых являются женские имена. Наиболее часто встречаются Nicole, Jessica и Hannah.

Более 100 тысяч человек в качестве паролей выбрали простые слова и выражения: princess, iloveyou, test.

Авторы NordPass указывают, что подобная статистика повторяется из года в год. Объясняется это тем, что люди боятся забыть пароль, а потому выбирают варианты, которые проще всего запомнить. И чаще всего одним паролем можно открыть сразу несколько аккаунтов.

Кроме того, люди не придумывают сложные пароли, потому что считают, что им нечего скрывать. Однако специалисты предупреждают, что злоумышленники могут лишить владельца аккаунта к якобы ненужным им фотографиям и записям. Восстановить их будет очень сложно.