В Шереметьево раскрыли подробности инцидента на лайнере с 432 пассажирами

При вылете следовавшего на Кубу самолета произошло «прерывание взлета» по решению командира борта, сообщили в Шереметьево. Пострадавших среди 432 пассажиров и 21 члена экипажа нет. Shot писал о загоревшемся двигателе

Фото: Андрей Любимов / РБК

Во время планового вылета Boeing 777 авиакомпании Nordwind Аirlines, следовавшего из Москвы в Кайо-Коко (Куба), в 8:12 мск 16 декабря произошло «прерывание взлета» по решению командира воздушного судна, сообщает пресс-служба аэропорта Шереметьево в телеграм-канале.

На борту самолета находились 432 пассажира и 21 член экипажа. «В соответствии с установленными регламентами на место авиационного события по тревоге незамедлительно прибыли аварийно-спасательные расчеты аэропорта Шереметьево. Аварийная эвакуация пассажиров не проводилась. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал», — говорится в сообщении.

Пассажиров доставили в здание терминала С. Рейс предварительно перенесли на 13:30 мск.

«На деятельность аэропорта Шереметьево инцидент не оказал влияния. Аэропорт Шереметьево продолжает стабильное обслуживание пассажиров и рейсов российских и зарубежных авиакомпаний», — подчеркнули в пресс-службе авиагавани.

РБК обратился за комментарием в Nordwind Airlines.

Телеграм-канал Shot писал о возгорании двигателя при взлете направлявшегося на Кубу самолета. По данным канала, при взлете со стороны правого двигателя «возникла яркая вспышка», борт приземлился и начал тормозить на большой скорости. Со слов пассажиров, при разгоне «чувствовалось, что борту не хватает мощности».

Аналогичный случай произошел в начале декабря на лайнере авиакомпании Red Wings. 3 декабря самолет Boeing 777–200, вылетевший из Москвы в Пхукет, экстренно вернулся в Домодедово из-за пожара в двигателе. На борту находились 425 человек: 13 членов экипажа и 412 пассажиров.