Власти Москвы назвали подарком ошибочно зачисленные на «Тройку» ₽20 тыс.

На проездные «Тройка» некоторых москвичей случайно зачислялись лишние деньги из-за оплаты проезда на МЦД, подтвердили в Дептрансе. Об этом стало известно, после того как один пассажир обнаружил на карте лишние 20 тыс. руб.

У некоторых пользователей после оплаты проезда на валидаторах станций МЦД (Московских центральных диаметров) на карты «Тройка» действительно ошибочно зачислялись лишние деньги. Эту информацию РБК подтвердили в Департаменте транспорта Москвы.

«Да, действительно были выявлены единичные случаи зачисления некоторых сумм на карту «Тройка» после оплаты проезда на валидаторах на станциях МЦД. Везунчики, которые обнаружили такой баланс на своей карте, могут считать это подарком от ЦППК к Новому году. Мы уже попросили коллег из ЦППК не блокировать такие карты, чтобы сохранить у пассажиров веру в новогодние чудеса», — сообщили в Дептрансе.

Об инцидента рассказал блогер Антон Белицкий. По его словам, несколько дней назад при проходе через турникеты в метро он оплатил проезд картой «Тройка». Он увидел, что на информационном экране турникета отразился остаток средств на карте в более чем 20 тыс. руб., хотя на карте у него оставалось менее 100 руб.

«Сразу подхожу к стоящим контролерам. Говорю, почудилось, может, но терминал показал мне странную сумму остатка. Они посмеялись, взяли карту, приложили к своим сканерам. Сканер пишет, что карта неисправна, но время входа отмечает правильную. Пожали плечами, отправили в кассу сдать ее на диагностику. А у меня времени нет, думаю, на обратном пути не сработает все равно, тогда и сдам. Но на обратном пути произошла точно такая же ситуация», — рассказал блогер.

После того, как он опубликовал рассказ об этом, с ним связалась пресс-служба метрополитена. Она предложила ему обменять карту на новую, без 20 тыс. руб, но «с бонусом». В итоге блогеру выдали карту «Тройка» с 1 тыс. руб. и несколько подарков — пауэрбанк, елочный шар и две ручки.