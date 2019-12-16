Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2022 года

Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2022 года

В декабре Минфин представил новую версию законопроекта о системе добровольных накоплений, которая должна заменить нынешнюю. Она предусматривает самостоятельный выбор размера взносов

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной пенсии до 2022 года. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«В части 1 [федерального закона об изменениях в пенсионном страховании] цифры «2021» заменить на «2022», — написано в документе.

В соответствии с новым законодательством накопительная часть пенсии (предполагает отчисление 6% от зарплаты) не формируется до конца 2022 года. Все обязательные взносы, которые поступают в Пенсионный фонд от работающих граждан, направляются на формирование страховой пенсии.

В конце октября Минфин опубликовал законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений, которая, как предполагается, придет на смену замороженной накопительной пенсии. Согласно этой системе, размер взносов можно установить либо в процентах от зарплаты, либо в абсолютном выражении.