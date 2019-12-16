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Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров
В американском издании отметили основательницу Wildberries Татьяну Бакальчук
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал самых заметных людей, которые в этом году пополнили список миллиардеров. Всего этих людей 200, а в первую очередь американское издание упомянуло основательницу Wildberries Татьяну Бакальчук.

В Forbes указывают, что Бакальчук стала всего второй женщиной в России (после Елены Батуриной), чье состояние достигло $1 млрд. Особо отмечается, что успеха она добилась в электронной торговле, создав Wildberries в 2004 году. Forbes указывает, что в 2018 году доход компании достиг $1,9 млрд, а ее клиентами являются около двух миллионов человек в России, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии.

Титул самой молодой миллиардерши, самостоятельно сделавшей карьеру, Forbes присудил Кайли Дженнер. К 21 году она создала популярный бренд Kylie Cosmetics и заработала миллиард. В ноябре Дженнер продала 51% компании Coty Inc за $600 млн.

Маккензи Безос попала в Forbes впервые, но сразу в качестве четвертой по состоянию женщины мира. После развода с основателем Amazon Джеффом Безосом ей досталось $34,5 млрд.

Также среди самых заметных новых миллиардеров Forbes назвал производителя батончиков King Дэниела Любецки, инвесторов Герберта Вертхайма и Орландо Браво.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Forbes, Wildberries
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