Forbes девятый год подряд назвал Меркель самой влиятельной женщиной

Forbes девятый год подряд назвал Меркель самой влиятельной женщиной

Меркель — единственная женщина, возглавляющая страну из «большой двадцатки». Россию в списке, как и год назад, представляет Набиуллина

Ангела Меркель и Кристин Лагард (Фото: Virginia Mayo / AP)

Канцлер Германии Ангела Меркель стала самой влиятельной женщиной года по версии Forbes. Она занимает первую строчку рейтинга с 2011 года.

На втором месте — глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, на третьем — спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси.

Меркель 65 лет, она занимает пост канцлера Германии с 2005 года. После ухода Терезы Мэй с поста премьер-министра Великобритании она единственная женщина-лидер страны из G20. Меркель говорила, что не планирует участвовать в выборах федерального канцлера в 2021 году. Ее преемником на посту лидера немецкого Христианско-демократического союза стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Единственной россиянкой в списке осталась глава Центробанка Эльвира Набиуллина (56-е место).