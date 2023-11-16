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Тело экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО нашли в Ставропольском крае

Тело экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО Свиридова нашли в Ставропольском крае
Генерал-лейтенант авиации Владимир Свиридов командовал 6-й армией ВВС и ПВО России с 2005 по 2009 год. Тела генерала и, предположительно, его супруги обнаружили в его доме в Ставропольском крае без следов насилия
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Владимир Свиридов (Фото: центр военно-политических исследований МГИМО)

Тело бывшего командующего 6-й воздушной армией генерал-лейтенанта Владимира Свиридова найдено в его доме в Ставропольском крае, сообщили «РИА Новости» и «Коммерсантъ».

Рядом с ним также было тело женщины — газета называет ее женой Свиридова. Они умерли неделю назад, смерть, по предварительным данным, не была насильственной.

«Коммерсантъ» одной из версий гибели супругов называет отравление угарным газом, однако, как отмечает газета, специалисты местного горгаза после проведения замеров превышения нормы угарного газа в помещении не обнаружили. Расследование проводится региональным УФСБ, пишет издание.

Владимир Свиридов родился в 1955 году в Минеральных Водах. В 1979 году окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов ПВО, а в 1992-м — Военно-воздушную академию им. Гагарина. В дальнейшем служил летчиком, командовал авиационным звеном в Дальневосточном военном округе и авиаэскадрильей в группе советских войск в Германии.

В 2002 году окончил Военную академию Генштаба, получил назначение заместителя командующего армией ВВС и ПВО. В 2005 году указом президента был назначен командующим 6-й армией ВВС и ПВО, находился в должности до 2009 года. В отставку он вышел в звании генерал-лейтенанта.

За годы службы освоил больше десяти типов самолетов. Награжден орденами Красной Звезды, «За военные заслуги», имел звание «Заслуженный военный летчик России».

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Фото:Valentyn Ogirenko / Reuters

В октябре этого года на 77-м году жизни умер бывший статс-секретарь — первый заместитель министра обороны, генерал армии Игорь Пузанов. Как рассказал РБК руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин, Пузанов скончался после продолжительной болезни. Статс-секретарем — первым заместителем министра обороны он был назначен в марте 2001 года. В начале 2004 года эта должность была упразднена. Впоследствии генерал командовал войсками Ленинградского военного округа, был депутатом Госдумы, членом комитета по обороне.

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Теги
Андрей Гатинский, Илья Пламенев Илья Пламенев
Минобороны генерал Ставропольский край командующий ВВС
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