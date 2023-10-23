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Умер бывший первый замминистра обороны Игорь Пузанов

Бывший первый замминистра обороны Игорь Пузанов умер в возрасте 76 лет
Генерал Игорь Пузанов занимал должность замминистра обороны с 2001 по 2004 год, позже руководил Ленинградским военным округом и был депутатом Госдумы
Игорь Пузанов
Игорь Пузанов (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

На 77 году жизни умер бывший статс-секретарь — первый заместитель министра обороны генерал армии Игорь Пузанов, сообщил РБК руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин.

«Игорь Пузанов скончался вчера вечером дома, после тяжелой продолжительной болезни», — сказал Дерябин.

Игорь Пузанов родился в январе 1947 года в Тюмени. После окончания в 1976 году Военной академии им. Фрунзе служил в Прикарпатском военном округе начальником штаба — заместителем командира полка, командиром полка. Три с половиной года воевал в Афганистане в должности командира полка и заместителя командира 201-й мотострелковой дивизии. В 1988 году с отличием окончил Военную академию Генштаба и был назначен начальником штаба армии в Прибалтийском военном округе, после чего командовал армией в Северо-Kавказском военном округе.

В марте 2001 года он был назначен статс-секретарем — первым заместителем министра обороны. В начале 2004 года эта должность была упразднена. Впоследствии Пузанова назначили командующим войсками Ленинградского военного округа. В декабре 2005 года президент Владимир Путин своим указом присвоил ему звание генерала армии. С 2007 по 2011 год был депутатом Госдумы, членом комитета по обороне.  

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Илья Пламенев Илья Пламенев, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Минобороны генерал командующий Серебряный Бор
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