«Коммерсант» узнал о прекращении поставок вакцин MSD от оспы и кори
Американская фармкомпания MSD сообщила российским контрагентам о прекращении поставок в Россию ряда своих вакцин, пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.
По данным газеты, поставляться не будут вакцины MSD от ветряной оспы, кори, краснухи и паротита. Издание уточняет, что компания уберет с российского рынка препараты, которые выпускают и другие производители, однако оставит те, которые не имеют аналогов.
В MSD «Коммерсанту» сообщили, что прилагают все усилия для обеспечения поставок жизненно важных препаратов и вакцин, которые не имеют аналогов в России.
Соучредитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова, которая подтвердила информацию о рассылке уведомлений, уточнила, что по закону компания может прекратить поставки лекарств только через год после уведомления Минздрава.
С 2019 года производство вакцин MSD от ветряной оспы, ротавирусной инфекции и вируса папилломы человека было локализовано на площадке «Форта», которая принадлежит «Нацимбио». В холдинге сообщили, что сейчас эта работа приостановлена, а на площадке производят сезонные вакцины.
Газета сообщает, ссылаясь на данные RNC Pharma, что в 2021 году продажи вакцины MSD от ветряной оспы «Варивакс» в госсегменте и в рознице составляли почти 20% от общего объема поставок препарата. Продажи вакцины от паротита М-М-Р II — 1,5%. У препаратов есть аналоги: вакцину от ветряной оспы поставляет также GSK, от кори, краснухи и паротита — «Микроген», который входит в «Нацимбио».
Кроме вакцин, MSD может остановить поставки и других препаратов, аналоги которых есть в России, пишет «Коммерсант». Всего в обороте компании 25 таких лекарств, сообщает издание.
MSD приостановила инвестиции в Россию еще в середине марта. При этом компания сообщала, что продолжит поставлять в страну жизненно важные лекарства и вакцины.