Сенаторы предложат лишать приобретенного гражданства за сдачу в плен

В Совфеде предложат лишать приобретенного гражданства за сдачу в плен и дезертирство

Поправками к законопроекту «О гражданстве» предлагается узаконить лишение приобретенного гражданства за уклонение от военной службы, порчу и утрату военного имущества в условиях боевых действий

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Сенаторы Андрей Яцкин, Андрей Клишас, Виктор Бондарев и Григорий Карасин предложили поправки к президентскому законопроекту «О гражданстве», согласно которым лишать приобретенного гражданства планируется в том числе за добровольную сдачу в плен, самовольное оставление места службы и дезертирство в период боевых действий. Документ опубликовал Клишас в своем телеграм-канале.

Члены Совфеда предлагают внести изменения в ст. 24 законопроекта в части, где прописаны условия прекращения приобретенного гражданства. Сейчас там перечислены преступления, за совершение которых может быть отозвано гражданство, в том числе террористический акт, захват заложников, госизмену, шпионаж, диверсию и другие.

Согласно поправкам, авторы предлагают добавить в список (все части статей УК в списке касаются преступлений, совершенных в период мобилизации, действия военного положения или ведения боевых действий (кроме добровольной сдачи в плен) ):

Неисполнение приказа, а также отказ от участия в боевых действиях (ч.2.1 и 2.2 ст. 332 УК)

Добровольная сдача в плен (ст. 352.1 УК)

Сопротивление начальнику (касается военнослужащих) или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы (ч.3 ст. 333 УК)

Насильственные действия в отношении начальника (касается военнослужащих) (ч. 3 ст. 334 УК)

Самовольное оставление части или места службы (ч. 2.1, ч. 3.1, ч.5 ст. 337 УК)

Дезертирство (ч. 3 ст. 338 УК)

Уклонение от военной службы путем симуляции болезни или нанесения травм, подлога документов (ч. 3 ст. 339 УК)

Нарушение правил несения боевого дежурства (ч. 4, ч.5 ст. 340 УК)

Нарушение правил несения пограничной службы (ч. 4, ч.5 ст. 341 УК)

Нарушение уставных правил караульной службы (ч. 4, ч.5 ст. 342 УК)

Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне (ч. 3 ст. 344 УК)

Умышленные уничтожение или повреждение военного имущества (ч. 3 ст. 346 УК)

Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности (ч. 2 ст. 347 УК)

Утрата военного имущества (ч. 2 ст. 348 УК)

Комментируя инициативу, Клишас написал в телеграм-канале: «Ждем предметного обсуждения поправок в закон о гражданстве в Государственной Думе».

Незадолго до публикации документа, в профильном комитете Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками РБК сообщили, что к ним соответствующие поправки пока не поступали.

Проект закона «О гражданстве» в Думу внес президент Владимир Путин в декабре 2021 года. В нем, в частности, было прописано сокращение числа требований при получении гражданства более чем для 20 категорий лиц, в том числе для граждан бывшего СССР и их детей. В ведении президента предлагается оставить только прием в гражданство в исключительном порядке, в остальных случаях право о принятии решения по гражданству предлагается дать МВД и МИД.

Накануне свою поправку внес в Думу Путин. Президент также предложил дополнить статью, перечисляющую преступления, за которые человека могут лишить приобретенного гражданства. К ним он предложил добавить осуществление деятельности нежелательной организации, публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил, публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности страны, истязания, разбой, похищение человека и другие преступления.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников допускал, что закон могут принять до конца года.