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Сенаторы предложат лишать приобретенного гражданства за сдачу в плен

В Совфеде предложат лишать приобретенного гражданства за сдачу в плен и дезертирство
Поправками к законопроекту «О гражданстве» предлагается узаконить лишение приобретенного гражданства за уклонение от военной службы, порчу и утрату военного имущества в условиях боевых действий
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Сенаторы Андрей Яцкин, Андрей Клишас, Виктор Бондарев и Григорий Карасин предложили поправки к президентскому законопроекту «О гражданстве», согласно которым лишать приобретенного гражданства планируется в том числе за добровольную сдачу в плен, самовольное оставление места службы и дезертирство в период боевых действий. Документ опубликовал Клишас в своем телеграм-канале.

Члены Совфеда предлагают внести изменения в ст. 24 законопроекта в части, где прописаны условия прекращения приобретенного гражданства. Сейчас там перечислены преступления, за совершение которых может быть отозвано гражданство, в том числе террористический акт, захват заложников, госизмену, шпионаж, диверсию и другие.

Согласно поправкам, авторы предлагают добавить в список (все части статей УК в списке касаются преступлений, совершенных в период мобилизации, действия военного положения или ведения боевых действий (кроме добровольной сдачи в плен) ):

  • Неисполнение приказа, а также отказ от участия в боевых действиях (ч.2.1 и 2.2 ст. 332 УК)
  • Добровольная сдача в плен (ст. 352.1 УК)
  • Сопротивление начальнику (касается военнослужащих) или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы (ч.3 ст. 333 УК)
  • Насильственные действия в отношении начальника (касается военнослужащих) (ч. 3 ст. 334 УК)
  • Самовольное оставление части или места службы (ч. 2.1, ч. 3.1, ч.5 ст. 337 УК)
  • Дезертирство (ч. 3 ст. 338 УК)
  • Уклонение от военной службы путем симуляции болезни или нанесения травм, подлога документов (ч. 3 ст. 339 УК)
  • Нарушение правил несения боевого дежурства (ч. 4, ч.5 ст. 340 УК)
  • Нарушение правил несения пограничной службы (ч. 4, ч.5 ст. 341 УК)
  • Нарушение уставных правил караульной службы (ч. 4, ч.5 ст. 342 УК)
  • Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне (ч. 3 ст. 344 УК)
  • Умышленные уничтожение или повреждение военного имущества (ч. 3 ст. 346 УК)
  • Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности (ч. 2 ст. 347 УК)
  • Утрата военного имущества (ч. 2 ст. 348 УК)

Комментируя инициативу, Клишас написал в телеграм-канале: «Ждем предметного обсуждения поправок в закон о гражданстве в Государственной Думе».

Незадолго до публикации документа, в профильном комитете Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками РБК сообщили, что к ним соответствующие поправки пока не поступали.

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Проект закона «О гражданстве» в Думу внес президент Владимир Путин в декабре 2021 года. В нем, в частности, было прописано сокращение числа требований при получении гражданства более чем для 20 категорий лиц, в том числе для граждан бывшего СССР и их детей. В ведении президента предлагается оставить только прием в гражданство в исключительном порядке, в остальных случаях право о принятии решения по гражданству предлагается дать МВД и МИД.

Накануне свою поправку внес в Думу Путин. Президент также предложил дополнить статью, перечисляющую преступления, за которые человека могут лишить приобретенного гражданства. К ним он предложил добавить осуществление деятельности нежелательной организации, публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил, публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности страны, истязания, разбой, похищение человека и другие преступления.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников допускал, что закон могут принять до конца года.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Андрей Клишас Виктор Бондарев Совет Федерации гражданство лишение гражданства
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