При ударе дрона в Донбассе погиб французский фоторепортер

Макрон сообщил о гибели французского фоторепортера Лалликана в Донбассе

Антони Лалликан погиб 3 октября в результате удара беспилотника близ города Дружковка. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования в связи с гибелью репортера

Антони Лалликан (Фото: antonilallican / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Французский фоторепортер Антони Лалликан погиб в Донбассе в результате атаки беспилотника, пишет Le Figaro.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования в X в связи с гибелью Лалликана.

«Я выражаю искренние соболезнования его семье, близким, а также всем его коллегам, которые, рискуя своей жизнью, информируют нас и свидетельствуют о реальности войны», — написал Макрон в соцсети на французском и украинском языках.

По данным газеты, фотожурналист погиб в пятницу, 3 октября, в результате удара беспилотника близ города Дружковка. Также получил ранения украинский журналист Георгий Иванченко.

По информации властей, Лалликан вместе с другими журналистами сопровождал 4-ю отдельную тяжелую механизированную бригаду украинской армии примерно в 20 км от линии фронта, когда был нанесен удар. Оба журналиста были в защитном снаряжении и жилетах с надписью «Пресса».

Лалликан с 2018 года работал фоторепортером в агентстве Hans Lucas, которое сотрудничает со многими французскими и международными СМИ, включая Le Figaro. Кроме Украины он работал в Ливане, Нагорном Карабахе и Сирии при Башаре Асаде.