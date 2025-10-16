Лукашенко возмутился жалобами на очереди у заправок из-за «пьющих кофеек»

Александр Лукашенко (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко шуткой ответил на сообщения об очередях на автомобильных заправках и поручил навести там «железный порядок». Ролик с его заявлением опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

«Читаю: вы знаете, очереди большие на АЗС. Господи, думаю, с чего бы это? Неужели правительство не выполняет мое поручение о том, чтобы белорусы не были обижены с топливом? Да нет!» — рассказал Лукашенко.

Он пояснил, что заправлять приехали председатель Нацсобрания Наталья Кочанова с премьер-министром Александром Турчиным: «Машины поставили поперек, никто проехать не может. А они где? А они там в кафе кофе пьют. Ну я к примеру говорю».

«Я вот читаю и думаю: когда-то народ меня наклонял, чтобы на каждой заправке были сопутствующие товары. То есть идешь, зацепился плечом, купил там щетку зубную, еще чего-то. Ну и кофейку попить», — отметил он.

Затем президент объяснил, что это шуточный пример. Лукашенко отметил, что раньше население просило у него поставить на заправках магазины с товарами и кофе, а теперь жалуются на очереди из-за тех, кто пользуется этими услугами. Белорусский лидер, тем не менее, поручил навести «железный порядок» на АЭС и разобраться с очередями. Он возмутился: «Что только ни пишут: президент, иди, разберись! Ну, по многим вещам разбираюсь».

В начале октября во время визита на Солигорскую птицефабрику в Минской области Лукашенко призвал чиновников и руководство области меньше говорить и больше работать, чтобы они не превратились в «прозаседавшихся».

Лукашенко подверг критике качество сельскохозяйственных работ. Он выразил недовольство состоянием полей, которое наблюдал с вертолета, и плохой вспашкой, предупредив, что это грозит неурожаем.