Лукашенко потребовал неимоверных усилий из-за неоднозначности в экономике
До конца 2025 года необходимо приложить «неимоверные усилия» для выполнения всех параметров завершающейся шестилетней программы, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании, его слова передает пресс-служба.
По его словам, «пока картина неоднозначная». С одной стороны, рассказал он, в республике растут реальные зарплаты и общие доходы, дважды за год подняли пенсии, белорусский рубль считается крепкой валютой.
«С другой стороны, есть текущий спад в ряде традиционных отраслей. Три из пяти важнейших параметров прогноза на этот год не выполняются. Валовой внутренний продукт увеличился меньше чем на 2% за восемь месяцев», — продолжил Лукашенко.
Кроме того, наблюдается проседание показателей промышленной отрасли — 99,2%: «Более того, ухудшение динамики ее работы наблюдается начиная с первого квартала». Поток инвестиций растет, но объем пока далек даже от простого поддержания конкурентоспособности экономики — около 19% ВВП.
