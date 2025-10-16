Лукашенко потребовал неимоверных усилий из-за неоднозначности в экономике

Александр Лукашенко (в центре) (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

До конца 2025 года необходимо приложить «неимоверные усилия» для выполнения всех параметров завершающейся шестилетней программы, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании, его слова передает пресс-служба.

По его словам, «пока картина неоднозначная». С одной стороны, рассказал он, в республике растут реальные зарплаты и общие доходы, дважды за год подняли пенсии, белорусский рубль считается крепкой валютой.

«С другой стороны, есть текущий спад в ряде традиционных отраслей. Три из пяти важнейших параметров прогноза на этот год не выполняются. Валовой внутренний продукт увеличился меньше чем на 2% за восемь месяцев», — продолжил Лукашенко.

Кроме того, наблюдается проседание показателей промышленной отрасли — 99,2%: «Более того, ухудшение динамики ее работы наблюдается начиная с первого квартала». Поток инвестиций растет, но объем пока далек даже от простого поддержания конкурентоспособности экономики — около 19% ВВП.