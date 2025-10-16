 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Лукашенко потребовал неимоверных усилий из-за неоднозначности в экономике

Александр Лукашенко (в центре)
Александр Лукашенко (в центре) (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

До конца 2025 года необходимо приложить «неимоверные усилия» для выполнения всех параметров завершающейся шестилетней программы, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании, его слова передает пресс-служба.

По его словам, «пока картина неоднозначная». С одной стороны, рассказал он, в республике растут реальные зарплаты и общие доходы, дважды за год подняли пенсии, белорусский рубль считается крепкой валютой.

«С другой стороны, есть текущий спад в ряде традиционных отраслей. Три из пяти важнейших параметров прогноза на этот год не выполняются. Валовой внутренний продукт увеличился меньше чем на 2% за восемь месяцев», — продолжил Лукашенко.

Кроме того, наблюдается проседание показателей промышленной отрасли — 99,2%: «Более того, ухудшение динамики ее работы наблюдается начиная с первого квартала». Поток инвестиций растет, но объем пока далек даже от простого поддержания конкурентоспособности экономики — около 19% ВВП.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Александр Лукашенко Белоруссия цены ценообразование
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Посол Венесуэлы назвал страну «призраком» экономической статистики
Политика
В Белоруссии граждан из «списка тунеядцев» обязали целиком платить за ЖКХ
Экономика
Лукашенко назвал невозможным восстановление СССР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
В РАН показали визуализацию солнечной активности Общество, 18:22
Эстония полностью запретила проезд через «сапог» в Псковской области Политика, 18:14
«Океан выбил из меня всё эго»: 4 истории тех, кто сбежал от выгорания Стиль, 18:12
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
CBS сообщил о начале телефонного разговора Путина и Трампа Политика, 18:11
Лукашенко возмутился жалобами на очереди у заправок из-за «пьющих кофеек» Общество, 18:09
Курс биткоина опустился ниже $110 тыс. Что произошло на крипторынке Крипто, 18:05
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Патриарх Кирилл заявил о неизбежности апокалипсиса Общество, 18:04
ЦБ поднял курс доллара выше ₽79, курс евро — выше ₽92 Инвестиции, 18:04
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Как малому бизнесу развиваться в условиях турбулентности в 2025 году Радио РБК, 17:56
ФБР обвинила экс-советника Буша-младшего в хранении секретных документов Политика, 17:55
«Галс-Девелопмент» наградил победителей в номинации «Счастливый офис» Пресс-релиз, 17:49
Трамп представил проект триумфальной арки в Вашингтоне Общество, 17:42