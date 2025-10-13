Против бывшего банкира Ананьева возбудили новое уголовное дело

В отношении бывшего совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева возбуждено новое уголовное дело — о мошенничестве. Следствие намерено добиваться для него очередного заочного ареста

Алексей Ананьев (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

В отношении бывшего совладельца и председателя совета директоров Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева, объявленного в международный розыск и заочно арестованного в 2019 году, возбуждено новое уголовное дело. Как сообщили РБК источники, знакомые с ходом расследования, бизнесмену вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Следствие намерено добиваться для него очередного заочного ареста.

РБК направил запросы в пресс-службу ПСБ и адвокатам бывшего банкира.

Основатели ПСБ братья Алексей и Дмитрий Ананьевы — фигуранты нескольких уголовных дел. Первое из них было возбуждено в 2019 году: тогда обоим предъявили обвинения в растрате средств банка (ч. 4 ст. 160 УК) и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК). По данным Следственного комитета, в 2017 году, опасаясь потери контроля над кредитной организацией из-за выявленных Центробанком нарушений, предприниматели создали организованную группу из числа доверенных топ-менеджеров.

Как следует из материалов дела, 14 декабря 2017 года участники схемы по указанию Дмитрия Ананьева перевели 57,3 млрд руб. и $505,6 млн на счета компании Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Нидерландах. Средства уходили за приобретенные у голландской фирмы акции и облигации, выпущенные связанными с ПСБ структурами ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «ПромСвязьКапитал», АО PSB Finance S.A. UNDT.

По данным следствия, все эмитенты находились под контролем братьев Ананьевых, а сама сделка была фиктивной: банк фактически не получил ценные бумаги, а для придания законности операциям были изготовлены фиктивные договоры купли-продажи. В результате из оборота России «в течение нескольких часов» было выведено 87,2 млрд руб., после чего эти средства легализовали и распорядились ими по своему усмотрению.

В 2020 году против Алексея Ананьева возбудили еще одно дело — о даче взяток в особо крупном размере руководителям Пенсионного фонда. По данным следствия, взятки передавались за покровительство при заключении госконтрактов с аффилированными компаниями.

Комиссия Интерпола признала преследование братьев Ананьевых политически мотивированным. После рассмотрения почти 70-страничной жалобы адвокатов международная организация исключила сведения о бывших владельцах ПСБ из своей базы данных. До этого в отношении обоих банкиров действовал так называемый красный уголок, предполагающий автоматический арест при пересечении границы любой из стран — участников Интерпола.

Защита Ананьевых заявляла, что уголовные дела против предпринимателей стали частью «кампании по отъему одного из крупнейших частных банков страны».