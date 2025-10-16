 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В метро Петербурга назвали причину сбоя на красной ветке

Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Утром 16 октября в Санкт-Петербурге произошел сбой на Кировско-Выборгской («красной») линии метро — были временно закрыты на вход четыре станции, сообщила пресс-служба городской подземки. Позже все четыре станции возобновили работу в обычном режиме. Причиной сбоя стала неисправность одного из составов.

Сначала были закрыты «Девяткино» и «Проспект Ветеранов» — конечные станции линии, затем также «Автово» и «Гражданский проспект» на той же ветке. Пассажирам рекомендовали пересаживаться на наземный транспорт.

В столичном метро появились тихие кабины для работы или созвонов
Общество
Фото:Денис Воронин / АГН «Москва»

До этого с 8:30 поезда в северном направлении следовали с увеличенными интервалами — от «Академической» до станции «Девяткино», позднее движение на этом участке было приостановлено. Как сообщили «РБК Санкт-Петербург» в пресс-службе метрополитена, сбой был вызван остановкой неисправного состава, затем его направили в депо. К 9:30 работа метро была восстановлена.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Метро сбой Санкт-Петербург метрополитен
Материалы по теме
В метро Москвы объяснили задержки поездов на серой ветке
Общество
В Петербурге студентку задержали за исполнение песен Noize MC и Монеточки
Политика
В Петербурге школьник отдал одноклассникам ₽75 тыс., чтобы его не обижали
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Власти Тайваня анонсировали блокировку доступа к TikTok для школьников Общество, 12:18
Россияне вновь стали первыми среди иностранцев по покупке жилья в Турции Недвижимость, 12:11
Что стимулирует рынок дата-центров в России Отрасли, 12:09
В белгородском селе при ударе дрона по автомобилю погиб мужчина Политика, 12:07
Bloomberg узнал, как слова Трампа о нефти застали врасплох НПЗ Индии Политика, 12:07
У авторитаризма есть плюсы: как подобрать стиль управления для командыПодписка на РБК, 12:05
РЕПО для бизнеса: как заставить деньги компании работать #всенабиржу!, 12:04
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак Lada Salut Авто, 12:03
В ФИФА отреагировали на угрозы Трампа о переносе матчей ЧМ-2026 Спорт, 11:54
Бастрыкин затребовал доклад об избиении 90-летней женщины сиделкой Общество, 11:51
Акции X5 подорожали на фоне позитивных операционных результатов Инвестиции, 11:43
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Новак объяснил, почему Индия продолжит покупать российскую нефть Политика, 11:41
Рост новых ИП замедлился: как изменился рынок регистрации бизнеса в 2025 Радио РБК, 11:36