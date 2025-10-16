В метро Петербурга назвали причину сбоя на красной ветке

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Утром 16 октября в Санкт-Петербурге произошел сбой на Кировско-Выборгской («красной») линии метро — были временно закрыты на вход четыре станции, сообщила пресс-служба городской подземки. Позже все четыре станции возобновили работу в обычном режиме. Причиной сбоя стала неисправность одного из составов.

Сначала были закрыты «Девяткино» и «Проспект Ветеранов» — конечные станции линии, затем также «Автово» и «Гражданский проспект» на той же ветке. Пассажирам рекомендовали пересаживаться на наземный транспорт.

До этого с 8:30 поезда в северном направлении следовали с увеличенными интервалами — от «Академической» до станции «Девяткино», позднее движение на этом участке было приостановлено. Как сообщили «РБК Санкт-Петербург» в пресс-службе метрополитена, сбой был вызван остановкой неисправного состава, затем его направили в депо. К 9:30 работа метро была восстановлена.