0

В столичном метро появились тихие кабины для работы или созвонов

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

В Московском метрополитене появились первые звукоизолированные кабины, где можно в тишине поработать или поговорить по телефону. Об этом сообщается на сайте столичной подземки.

Пока подобных кабин две. Одна установлена в переходе на «Комсомольской», а другая — на станции МЦК «Нижегородская». Обе точки — крупные транспортные хабы, объединяющие метро, МЦД и вокзалы, подчеркнул заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В современном мире люди работают из любой точки, а не только в офисах, и нам важно следовать этой тенденции. Именно поэтому мы приступаем к тестированию акустических кабин в метро. При необходимости там можно будет поработать или провести телефонные переговоры в тишине. Выбираем места для кабин таким образом, чтобы они стали востребованными, но не мешали пассажирам. Если бесшумные пространства будут пользоваться популярностью, внедрим их и на других станциях», — заявил чиновник.

Кабины рассчитаны на одного человека. Внутри есть сиденье и столик, разъемы USB и Type-C для зарядки гаджетов, адаптивное освещение и вентиляция, которая обеспечивает постоянный приток свежего воздуха.

«Звукоподавляющие материалы акустических кабин уже прошли все испытания. Дверь сделали из полупрозрачного стекла, которое не позволяет заглянуть в гаджет пользователя», — говорится в сообщении.

До конца года воспользоваться кабинами можно бесплатно. Это можно сделать прямо на месте, отсканировав специальный QR-код на двери или плакатах. А можно арендовать кабину заранее на нужное время с помощью специального мобильного приложения.

Теги
Москва метрополитен транспорт
