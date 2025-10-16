Суд разрешил изымать авто пьяных водителей, игнорируя материальный статус

Мужчина оспаривал конфискацию своей машины, которой он управлял в состоянии опьянения, ссылаясь на материальное положение. Суд пояснил, что изъятие не зависит от этого, достаточно лишь сочетания нескольких обстоятельств

Фото: Андрей Любимов / РБК

Третий кассационный суд общей юрисдикции разрешил изымать машины у пьяных водителей, независимо от их материального положения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Суд рассмотрел дело водителя, который дважды попался на управлении автомобилем в нетрезвом виде. Первый раз ему назначили наказание по административной статье, во второй раз завели уголовное дело. Нарушитель был приговорен к 240 часам обязательных работ и лишен водительских прав на два года. Кроме того, его автомобиль Mercedes-Benz CLA 200 был конфискован и передан государству.

Пытаясь вернуть машину, водитель дошел до кассационной инстанции.

Однако суд постановил, что конфискация автомобиля возможна, если лицо управляло им в состоянии опьянения и уже было подвергнуто административному наказанию за такое нарушение или за отказ от медицинского освидетельствования.

Применение этой нормы не зависит от условий жизни и материального положения осужденного, достаточно наличия совокупности двух обстоятельств, указал суд. Иными словами, транспортное средство должно принадлежать осужденному и использоваться при совершении вменяемого преступления по ст. и 264.1 или 264.3 УК.

Ранее Верховный суд в определении по другому делу указал, что орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, передаются в соответствующие учреждения или уничтожаются, причем эта мера является обязательной. Из материалов уголовного дела следовало, что предмет спора — также машина — принадлежала в том числе и фигуранту и использовалась им при совершении преступления.

Разбирательство, о котором идет речь, инициировала женщина, чей сожитель управлял автомобилем, записанным на нее, в состоянии алкогольного опьянения. Истица оспаривала конфискацию машины, но подтверждала, что автомобиль является общим имуществом, а она и осужденный вместе несут расходы, связанные с ремонтом, и ведут совместное хозяйство.

Суд постановил, что мужчина регулярно использовал автомобиль, и это подтверждают неоднократно совершенные на нем правонарушения. Тот факт, что автомобиль фактически находился в общей собственности, не исключает возможность конфискации этого имущества, заключил суд.