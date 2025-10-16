 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Суд разрешил изымать авто пьяных водителей, игнорируя материальный статус

Мужчина оспаривал конфискацию своей машины, которой он управлял в состоянии опьянения, ссылаясь на материальное положение. Суд пояснил, что изъятие не зависит от этого, достаточно лишь сочетания нескольких обстоятельств
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Третий кассационный суд общей юрисдикции разрешил изымать машины у пьяных водителей, независимо от их материального положения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Суд рассмотрел дело водителя, который дважды попался на управлении автомобилем в нетрезвом виде. Первый раз ему назначили наказание по административной статье, во второй раз завели уголовное дело. Нарушитель был приговорен к 240 часам обязательных работ и лишен водительских прав на два года. Кроме того, его автомобиль Mercedes-Benz CLA 200 был конфискован и передан государству.

ВС разрешил конфискацию автомобилей сожителей злостных нарушителей
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Пытаясь вернуть машину, водитель дошел до кассационной инстанции.

Однако суд постановил, что конфискация автомобиля возможна, если лицо управляло им в состоянии опьянения и уже было подвергнуто административному наказанию за такое нарушение или за отказ от медицинского освидетельствования.

Применение этой нормы не зависит от условий жизни и материального положения осужденного, достаточно наличия совокупности двух обстоятельств, указал суд. Иными словами, транспортное средство должно принадлежать осужденному и использоваться при совершении вменяемого преступления по ст. и 264.1 или 264.3 УК.

Ранее Верховный суд в определении по другому делу указал, что орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, передаются в соответствующие учреждения или уничтожаются, причем эта мера является обязательной. Из материалов уголовного дела следовало, что предмет спора — также машина — принадлежала в том числе и фигуранту и использовалась им при совершении преступления.

Разбирательство, о котором идет речь, инициировала женщина, чей сожитель управлял автомобилем, записанным на нее, в состоянии алкогольного опьянения. Истица оспаривала конфискацию машины, но подтверждала, что автомобиль является общим имуществом, а она и осужденный вместе несут расходы, связанные с ремонтом, и ведут совместное хозяйство.

Суд постановил, что мужчина регулярно использовал автомобиль, и это подтверждают неоднократно совершенные на нем правонарушения. Тот факт, что автомобиль фактически находился в общей собственности, не исключает возможность конфискации этого имущества, заключил суд.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
кассация кассационная жалоба Материальное положение Автомобили вождение в пьяном виде пьяный водитель конфискация имущества
Материалы по теме
ВС разрешил конфискацию автомобилей сожителей злостных нарушителей
Общество
Верховный суд разрешил конфисковать автомобиль в совместной собственности
Общество
Суд конфисковал активы ушедшего на военную операцию экс-мэра Владивостока
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Москва полна загадочных историй. Городской квест РБК и ГАЛС, 09:01
В Госдуме предложили расширить список опасных пород собак Общество, 09:01
В России впервые выпустят глюкометры непрерывного действия для диабетиковПодписка на РБК, 09:00
Вышел фильм «Эддингтон»: Ари Астер высмеивает политику, ковид и протесты Life, 09:00
Бытовки и бани: чем россияне застраивали дачные участки в 2025 году Недвижимость, 09:00
В сейме Польши возник конфликт из-за фигуранта дела о «Северных потоках» Политика, 08:37
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Производители ширпотреба и маркетплейсы стали чаще нанимать стримеров Экономика образования, 08:30
Taco Bell растет быстрее McDonald's. В чем секрет новой стратегии брендаПодписка на РБК, 08:28
Родственники актрисы Дайан Китон раскрыли причину ее смерти Общество, 08:28
Суд разрешил изымать авто пьяных водителей, игнорируя материальный статус Общество, 08:23
Пассажиры попавшего в ДТП в Приамурье автобуса оказались иностранцами Общество, 08:02
Окно для IPO так и не открылось. Когда ждать новых сделокПодписка на РБК, 08:02
Два школьника из приморского Дальнегорска заразились туберкулезом Общество, 08:00