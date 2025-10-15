ВС разрешил конфискацию автомобилей сожителей злостных нарушителей

Женщина оспаривала конфискацию машины, на которой ее сожитель ездил в состоянии опьянения, утверждая, что автомобилем владеет она. Машина фактически была в пользовании фигуранта, а совместная собственность не помеха, заключил ВС

Фото: Андрей Любимов / РБК

Неоднократное вождение автомобиля в состоянии опьянения, записанного на сожительницу, свидетельствует, что эта машина активно используется нарушителем, поэтому суды могут конфисковывать такое транспортное средство. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на определение Верховного суда.

Коллегия рассмотрела жалобу на приговор по делу об управлении автомобилем в состоянии опьянения человеком, который уже имел судимость за нарушение правил дорожного движения в нетрезвом виде. Вещественным доказательством по этому делу был автомобиль, принадлежащий на праве общей собственности осужденному и его сожительнице. Машину по итогам разбирательства передали государству.

Защита осужденного и его сожительница сочли конфискацию необоснованной и обратились в Верховный суд. Они указали, что нижестоящая инстанция неправильно признала машину совместным имуществом, поскольку пара сожительствовала, не зарегистрировав свои отношения. Женщина утверждала, что автомобиль был зарегистрирован на нее, и она являлась единственным собственником, тогда как ее сожитель лишь пользовался транспортным средством.

Верховный суд в своем определении указал, что орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, передаются в соответствующие учреждения или уничтожаются. Эта мера является обязательной.

В данном случае из материалов уголовного дела следует, что машина принадлежала в том числе и фигуранту и использовалась им при совершении преступления, постановил Верховный суд.

Осужденный, как указали в суде, сам пояснял на судебном заседании, что купил автомобиль за кредитные деньги, оформил его на брата, а затем на сожительницу, чтобы освободить брата от уплаты налога. Пара совместно занималась обслуживанием автомобиля.

Женщина в суде дала такие же показания и при этом пояснила, что автомобиль является общим имуществом, а она и ее сожитель вместе несут расходы, связанные с ремонтом, и ведут совместное хозяйство, отметил Верховный суд.

«Кроме того, как правильно указано в приговоре суда первой инстанции, о регулярном использовании данного автомобиля осужденным свидетельствуют также факты неоднократного совершения с использованием данного автомобиля административных правонарушений и преступлений», — говорится в судебном определении.

Верховный суд согласился с доводами нижестоящей инстанции, что автомобиль находился в пользовании осужденного. В заключение он напомнил о разъяснении Пленума от 14 июня 2018 года (в редакции от 12 декабря 2023 года), что принадлежащим обвиняемому следует считать имущество, «находящееся как в его собственности, так и в общей собственности обвиняемого и других лиц».

«Установление факта нахождения имущества в общей собственности нескольких лиц, в том числе состоящих в фактических брачных отношениях, не исключает возможность конфискации этого имущества», — заключил Верховный суд и оставил жалобу без удовлетворения.