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На дочь Аскольда Запашного упала лошадь

У дочери Аскольда Запашного диагностировали переломы после падения лошади
Фото: askzap / Telegram
Фото: askzap / Telegram

На дочь Аскольда Запашного упала лошадь
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Старшей дочери художественного руководителя Большого Московского цирка Аскольда Запашного, Еве Запашной, диагностировали переломы трех костей стопы после внезапного падения лошади во время исполнения номера джигитов на лошадях в шоу «Легенда». Об этом сообщил Запашный в своем телеграм-канале.

«На завтра назначено дополнительное, более глубокое и детальное обследование на аппарате МРТ», — написал он.

Дрессировщик отметил, что врачи сделали пострадавшей обезболивающий укол. Запашную доставили в Научно-исследовательский институт (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии.

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Эдгард Запашный

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный сообщал, что его племянница не падала с лошади. Она выполняла элементы джигитовки, сидя на животном, но лошадь поскользнулась и упала прямо на артистку. «Это цирк, и такое бывает!» — написал он.

Впервые Запашная вышла на цирковую сцену вместе со своим отцом в 2016 году в «Лужниках».

Ранее в Новосибирске гимнастка Елизавета Чумакова сорвалась с высоты во время исполнения своего номера в шоу «Королевский цирк». Эдгард Запашный сообщил тогда, что гимнастка получила переломы пяток и тазобедренного сустава.

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Теги
братья Запашные перелом травма
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