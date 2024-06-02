На дочь Аскольда Запашного упала лошадь
Старшей дочери художественного руководителя Большого Московского цирка Аскольда Запашного, Еве Запашной, диагностировали переломы трех костей стопы после внезапного падения лошади во время исполнения номера джигитов на лошадях в шоу «Легенда». Об этом сообщил Запашный в своем телеграм-канале.
«На завтра назначено дополнительное, более глубокое и детальное обследование на аппарате МРТ», — написал он.
Дрессировщик отметил, что врачи сделали пострадавшей обезболивающий укол. Запашную доставили в Научно-исследовательский институт (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии.
Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный сообщал, что его племянница не падала с лошади. Она выполняла элементы джигитовки, сидя на животном, но лошадь поскользнулась и упала прямо на артистку. «Это цирк, и такое бывает!» — написал он.
Впервые Запашная вышла на цирковую сцену вместе со своим отцом в 2016 году в «Лужниках».
Ранее в Новосибирске гимнастка Елизавета Чумакова сорвалась с высоты во время исполнения своего номера в шоу «Королевский цирк». Эдгард Запашный сообщил тогда, что гимнастка получила переломы пяток и тазобедренного сустава.
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