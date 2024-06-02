На дочь Аскольда Запашного упала лошадь

Фото: askzap / Telegram

Video

Старшей дочери художественного руководителя Большого Московского цирка Аскольда Запашного, Еве Запашной, диагностировали переломы трех костей стопы после внезапного падения лошади во время исполнения номера джигитов на лошадях в шоу «Легенда». Об этом сообщил Запашный в своем телеграм-канале.

«На завтра назначено дополнительное, более глубокое и детальное обследование на аппарате МРТ», — написал он.

Дрессировщик отметил, что врачи сделали пострадавшей обезболивающий укол. Запашную доставили в Научно-исследовательский институт (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии.

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный сообщал, что его племянница не падала с лошади. Она выполняла элементы джигитовки, сидя на животном, но лошадь поскользнулась и упала прямо на артистку. «Это цирк, и такое бывает!» — написал он.

Впервые Запашная вышла на цирковую сцену вместе со своим отцом в 2016 году в «Лужниках».

Ранее в Новосибирске гимнастка Елизавета Чумакова сорвалась с высоты во время исполнения своего номера в шоу «Королевский цирк». Эдгард Запашный сообщил тогда, что гимнастка получила переломы пяток и тазобедренного сустава.