Минобрнауки предупредило студентов о телефонных атаках «ректоров»
Минобрнауки предупредило студентов и преподавателей об участившихся случаях атак телефонных мошенников. В ведомстве отметили, что зачастую они знают персональные данные жертвы и могут давить на нее от имени ректора или представителей силовых структур.
Для звонков мошенники могут использовать мессенджеры, звонить под видом сотрудников банков и просить назвать код из СМС. «Обладая набором персональных данных, давят на жертву от имени ректора, представителя ФСБ или МВД (злоумышленники могут использовать технологии подмены номеров и подделки голосов, упоминать личные сведения о человеке, чтобы снизить его порог критического восприятия)», — описали в пресс-службе ведомства манеру поведения злоумышленников.
Что в Минобрнауки рекомендуют делать при поступлении таких звонков:
- незамедлительно завершите беседу, не вступайте в переписку с незнакомыми пользователями;
- проинформируйте своего непосредственного руководителя или преподавателя о случившемся;
- проверьте личность контакта: если звонящий или пишущий с неизвестного номера представился вашим знакомым, свяжитесь с ним по актуальному номеру.
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