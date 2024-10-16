Минобрнауки предупредило студентов о телефонных атаках «ректоров»

Телефонные мошенники грозят как преподавателям, так и студентам. У злоумышленников могут быть персональные данные жертв, и они могут давить на них от имени руководства вузов, предупреждают в Минобрнауки

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Минобрнауки предупредило студентов и преподавателей об участившихся случаях атак телефонных мошенников. В ведомстве отметили, что зачастую они знают персональные данные жертвы и могут давить на нее от имени ректора или представителей силовых структур.

Для звонков мошенники могут использовать мессенджеры, звонить под видом сотрудников банков и просить назвать код из СМС. «Обладая набором персональных данных, давят на жертву от имени ректора, представителя ФСБ или МВД (злоумышленники могут использовать технологии подмены номеров и подделки голосов, упоминать личные сведения о человеке, чтобы снизить его порог критического восприятия)», — описали в пресс-службе ведомства манеру поведения злоумышленников.

Что в Минобрнауки рекомендуют делать при поступлении таких звонков: