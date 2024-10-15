Экс-супруга спасенного в Охотском море туриста рассказала о его состоянии

Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Спасенный после двухмесячного дрейфа в Охотском море мужчина пока не выходил на связь с семьей, рассказала РБК его бывшая супруга Екатерина.

Ранее в акватории Охотского моря рядом с селом Усть-Хайрюзово Камчатского края обнаружили надувную лодку с пропавшими в августе туристами. В открытое море вышли трое родственников — мужчина со своим братом и 15-летним сыном последнего. Подросток и его отец погибли. Выжил только один мужчина, его зовут Михаил Пичугин.

«Пока не известно [в каком Михаил состоянии], на связь еще не выходят; сказали, что приедут только вечером. <...> Капитан сказал, состояние стабилизируется», — сообщила бывшая жена Михаила.

По словам женщины, бывший муж похудел на 50 кг, ему оказывают медицинскую помощь. Родственники Михаила ждут его прибытия и звонка, отметила Екатерина.

Последний раз Пичугин выходил на связь 3 августа. В Хабаровский край он вместе с родственниками приехал из Бурятии. 4 августа, по словам бывшей жены, туристы отправились исследовать Шантарские острова. Далее компания планировала доплыть до Сахалина.

В разговоре с «РИА Новости» Екатерина предположила, что бывший муж мог выжить благодаря крупному телосложению. По словам женщины, он весил 100 кг.

В начале августа группа туристов на лодке катамаранного типа «Байкат-470» вышла в открытое море, они намеревались доплыть из Хабаровского края до Сахалина. Вскоре связь с мужчинами пропала, они дрейфовали в море 67 дней. Людей искали с помощью экипажей четырех воздушных судов, в том числе самолета Ан-74 МЧС.

Лодку обнаружили 14 октября. По информации «Камчатка Life», это произошло случайно: экипаж одного из супертраулеров увидел ее на радаре: поначалу моряки решили, что это буй или мелкий мусор. Выживший турист работает на Сахалине вахтами и в свободное время рыбачит в открытом море, передает «КП Иркутск»

По факту произошедшего Восточное межрегиональное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).