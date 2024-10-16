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Общество ,  
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Эксклюзив

Россияне ожидают ухудшения благосостояния других, но не себя

Социологи Russian Field назвали сумму желаемого дохода россиян
Нынешним уровнем дохода довольна почти половина респондентов Russian Field. Социологи вывели средний желаемый россиянами доход в месяц — 156 504 руб.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Уровнем личного дохода удовлетворены чуть менее половины россиян (43%), выявил опрос Russian Field (есть у РБК). При этом почти половина респондентов ожидают снижения благосостояния большинства россиян в ближайшие два года, еще 30% считают, что благосостояние большинства жителей страны в целом не изменится, а 14% полагают, что оно вырастет.

Опрос проводился по телефону с 20 сентября по 3 октября, в нем приняли участие 1610 респондентов.

Оптимистичную позицию о грядущем повышении благосостояния занимают люди с ежемесячным доходом выше 120 тыс. руб. — из этой категории так ответили 16% опрошенных. Среди россиян, чей доход составляет от 80 до 120 тыс. руб., увеличения благосостояния ожидает 14%. Такая же доля и среди тех, кто получает до 40 тыс. в месяц. Меньше всего (10%) оптимистов в категории с доходом от 40 до 80 тыс. руб.

Больше всего ожидающих роста благосостояния россиян среди старшей возрастной группы (от 60 лет), в этой возрастной категории положительный ответ на вопрос о перспективах дали 15% респондентов. Немного менее оптимистичны люди среднего возраста (45 — 59 лет) и молодежь (18 — 29 лет) — роста благосостояния ожидают по 14% респондентов. Менее всего оптимистов оказалось в возрасте от 30 до 44 лет — 12%.

Если снижения благосостояния большинства россиян в ближайшие два года ожидают почти половина респондентов, то личного — гораздо меньше (28%). Еще 23% уверены, что их благосостояние вырастет, но больше всего опрошенных думают, что их благосостояние в ближайшие два года останется неизменным — так ответили 44%.

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Фото:Валерий Мельников / РИА Новости

Исследователи также спрашивали у участников опроса, какой уровень дохода в месяц они считают достаточным для того, чтобы вести достойную жизнь. Почти треть назвала доход в диапазоне от 55 до 100 тыс. руб. в месяц. Еще 18% сочли достаточным доход до 50 тыс. руб. в месяц, а 16% считают, что им для достойной жизни хватит от 110 до 150 тыс. руб., а 12% — от 160 до 200 тыс. От 210 до 300 тыс. руб. в месяц считают достаточным для достойной жизни 9% респондентов, свыше 310 тыс. — 6%.

Исходя из ответов, в Russian Field вывели средний желаемый россиянами доход в месяц — 156 504 руб.

В середине сентября РБК публиковал результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, авторы которого пришли к выводу, что в среднем россиянам для того, чтобы ощущать себя счастливыми, нужно 250 тыс. руб. в месяц. Выше всего этот показатель был в Москве — 276 тыс. руб., ниже всего в Кирове — 190 тыс.

Кроме того, в октябре, тот же сервис проводил исследование, в ходе которого просил респондентов определить, человек с каким уровнем дохода может считаться бедным. В среднем для россиян это доход менее 43 тыс. руб. в месяц.

Russian Field также выяснял, планируют ли россияне свои расходы. Больше половины (58%) занимаются планированием расходов: из них 24% делают это на срок от недели до месяца включительно, 20% — от месяца до полугода включительно, 12% — более чем на полгода и 2% — менее чем на неделю. Еще 38% респондентов не планируют расходы вовсе.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
благосостояние финансовое благосостояние доходы опрос населения экономика России
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