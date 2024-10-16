Россияне ожидают ухудшения благосостояния других, но не себя

Нынешним уровнем дохода довольна почти половина респондентов Russian Field. Социологи вывели средний желаемый россиянами доход в месяц — 156 504 руб.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Уровнем личного дохода удовлетворены чуть менее половины россиян (43%), выявил опрос Russian Field (есть у РБК). При этом почти половина респондентов ожидают снижения благосостояния большинства россиян в ближайшие два года, еще 30% считают, что благосостояние большинства жителей страны в целом не изменится, а 14% полагают, что оно вырастет.

Опрос проводился по телефону с 20 сентября по 3 октября, в нем приняли участие 1610 респондентов.

Оптимистичную позицию о грядущем повышении благосостояния занимают люди с ежемесячным доходом выше 120 тыс. руб. — из этой категории так ответили 16% опрошенных. Среди россиян, чей доход составляет от 80 до 120 тыс. руб., увеличения благосостояния ожидает 14%. Такая же доля и среди тех, кто получает до 40 тыс. в месяц. Меньше всего (10%) оптимистов в категории с доходом от 40 до 80 тыс. руб.

Больше всего ожидающих роста благосостояния россиян среди старшей возрастной группы (от 60 лет), в этой возрастной категории положительный ответ на вопрос о перспективах дали 15% респондентов. Немного менее оптимистичны люди среднего возраста (45 — 59 лет) и молодежь (18 — 29 лет) — роста благосостояния ожидают по 14% респондентов. Менее всего оптимистов оказалось в возрасте от 30 до 44 лет — 12%.

Если снижения благосостояния большинства россиян в ближайшие два года ожидают почти половина респондентов, то личного — гораздо меньше (28%). Еще 23% уверены, что их благосостояние вырастет, но больше всего опрошенных думают, что их благосостояние в ближайшие два года останется неизменным — так ответили 44%.

Исследователи также спрашивали у участников опроса, какой уровень дохода в месяц они считают достаточным для того, чтобы вести достойную жизнь. Почти треть назвала доход в диапазоне от 55 до 100 тыс. руб. в месяц. Еще 18% сочли достаточным доход до 50 тыс. руб. в месяц, а 16% считают, что им для достойной жизни хватит от 110 до 150 тыс. руб., а 12% — от 160 до 200 тыс. От 210 до 300 тыс. руб. в месяц считают достаточным для достойной жизни 9% респондентов, свыше 310 тыс. — 6%.

Исходя из ответов, в Russian Field вывели средний желаемый россиянами доход в месяц — 156 504 руб.

В середине сентября РБК публиковал результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, авторы которого пришли к выводу, что в среднем россиянам для того, чтобы ощущать себя счастливыми, нужно 250 тыс. руб. в месяц. Выше всего этот показатель был в Москве — 276 тыс. руб., ниже всего в Кирове — 190 тыс.

Кроме того, в октябре, тот же сервис проводил исследование, в ходе которого просил респондентов определить, человек с каким уровнем дохода может считаться бедным. В среднем для россиян это доход менее 43 тыс. руб. в месяц.

Russian Field также выяснял, планируют ли россияне свои расходы. Больше половины (58%) занимаются планированием расходов: из них 24% делают это на срок от недели до месяца включительно, 20% — от месяца до полугода включительно, 12% — более чем на полгода и 2% — менее чем на неделю. Еще 38% респондентов не планируют расходы вовсе.