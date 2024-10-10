Россияне назвали сумму, которую считают порогом бедности

Бедным, по мнению россиян, может считаться человек, зарабатывающий менее ₽43 тыс. в месяц, а богатым - получающий более 860 тыс. Для счастья гражданам в среднем необходимо ₽250 тыс. ежемесячно

Бедным в России, по мнению россиян, может считаться человек, который зарабатывает менее 43 тыс. руб. в месяц. Такой результат показал опрос сервиса для поиска работы Superjob (есть у РБК).

В опросе приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Исследование проводилось в период с 1 по 8 октября.

Минимальная планка, выступающая порогом бедности в представлении россиян, различается в зависимости от региона. Так, в Москве, чтобы не считаться бедным, необходимо зарабатывать не менее 45 тыс. руб. в месяц, считают опрошенные. Жители Санкт-Петербурга считают показателем бедности зарплаты ниже 41 тыс. руб., других регионов — ниже 42 тыс. руб.

Мужчины, как правило, считают порогом бедности большую сумму, чем женщины, показал опрос. Первые в среднем назвали порогом бедности зарплату в 45 тыс. руб. в месяц, а вторые — в 40 тыс. руб.

Для счастья россиянам в среднем необходимо зарабатывать 250 тыс. руб. в месяц. В Москве этот показатель достиг 270 тыс. для мужчин и 230 для женщин. Жителям Петербурга для счастья необходимо ежемесячно получать 240 тыс. руб.

Богатыми, по мнению россиян, могут считаться те соотечественники, которые зарабатывают более 860 тыс. руб. ежемесячно. В Москве, чтобы считаться богатым, необходимо получать 920 тыс. руб. в месяц по мнению мужчин и 780 по мнению женщин. Средняя оценка богатства в столице — доход в 890 тыс. руб. ежемесячно. В Петербурге богатыми считают людей с доходом свыше 800 тыс. руб. в месяц.

По данным Росстата, в 2023 году уровень бедности в России обновил исторический минимум — за чертой бедности проживали 13,5 млн человек или 9,3% населения.