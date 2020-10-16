Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 октября

В России новый рекорд заражений за сутки — свыше 15 тыс., правительство ухудшило прогноз по сокращению населения; холода усилят пандемию, предупредил Билл Гейтс; — самое актуальное о коронавирусе в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели свыше 1,369 млн человек (плюс 15 150 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли более 23,7 тыс. человек (плюс 232 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 1 млн заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <5000 0 <10 000 0 <15 000 0 от 15 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Количество диагностированных за сутки случаев заражения коронавирусом в России впервые за все время эпидемии превысило 15 тыс. В Москве впервые за осень выявили более 5 тыс. новых случаев заболевания COVID.

В ВОЗ назвали тревожным рост заболеваемости COVID-19 в России — эксперты организации не могут предсказать развитие эпидемии в стране, но призывают комплексно придерживаться существующих санитарных требований.

В России загруженность выделенного для пациентов с коронавирусом коечного фонда вновь достигла 90%, из 182 тыс. мест заняты 162 тыс., заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. В реанимации, уточнил он, заняты 10% коек.

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На фоне пандемии численность населения России в этом году упадет на 352,5 тыс. человек, следует из новой оценки правительства. Это в 10 раз больше, чем в 2019 году. Через пять лет число жителей страны может сократиться на 1,2 млн.

На заражение коронавирусной инфекцией могут указывать изменения вкуса и потеря обоняния, именно эти симптомы чаще всего появляются даже у тех, кого относят к категории бессимптомных больных, сообщила врач-биофизик Нелли Соседова. «У ряда людей, которые болеют бессимптомно, кратковременно пропадает обоняние и изменяется вкус, но нет другой симптоматики», — пояснила она.

В московских барах и ночных клубах признали, что обязательная регистрация ночных посететелей может отпугнуть часть гостей, однако это лучше, чем полное закрытие заведений из-за эпидемии. Мэр Сергей Собянин заявил, что владельцы клубов сами обратились к властям с просьбой ввести регистрацию, чтобы избежать закрытия развлекательных заведений.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире составляет свыше 38,39 млн человек, из них более 1,08 млн умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 38,95 млн человек, в том числе 1,09 млн скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 <500 000 0 от 500 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 7,98 млн зараженных. Индия находится на втором месте (7,37 млн), на третьем — Бразилия (более 5,16 млн), на четвертом — Россия, на пятом месте Аргентина (949 тыс.).

Эпидемиологическая обстановка в мире с приходом холодов может ухудшиться, заявил основатель компании Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс. По его мнению, из-за холодов люди будут больше времени проводить в помещениях, тем самым повышая риск заражения. Единственным вариантом возвращения к нормальной жизни, считает Гейтс, является широкое применение вакцины от COVID-19.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Экспериментальное лекарство «Ремдесивир», которым лечили Дональда Трампа, не повышает шансы больных COVID-19 на выживание, показало исследование ВОЗ. То же самое относится и «Гидроксихлорохину», «Лопинавиру» и интерферонам. Эксперты также выяснили, что эти лекарства практически не сокращают время пребывания пациента с COVID-19 в больнице.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i