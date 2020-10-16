Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 октября

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 октября
USD ЦБ: 77,95 (+0,67) Инвестиции, 15 окт, 12:52
Курс евро на 16 октября
EUR ЦБ: 91,45 (+0,75) Инвестиции, 15 окт, 12:52
Дзюба словами «Остров — наш!» поддержал российских бойцов UFC Спорт, 12:12 «Тинькофф» объявил об отказе от сделки с «Яндексом» Бизнес, 12:08 Собянин назвал признаки перспективных для проведения реновации регионов Недвижимость, 12:03 Новый водородный седан Toyota заметили на тестах Авто, 12:03 Какие страны открыли границы с Россией после коронавируса. «Живой» список Стиль, 12:02 Как СЕО повысить квалификацию сотрудников — советы от PwC Pro, 12:00 Почему стоит иметь собственный автомобиль в 2020 году 11:57 Власти Москвы дали школьникам право уйти всем классом на дистанционку Общество, 11:42 Самые уязвимые к кризису во время эпидемии города России. Инфографика Экономика, 11:41 70% россиян недовольны зарплатами: сколько они зарабатывают Инвестиции, 11:40 МВД России назвало основание для розыска Тихановской Политика, 11:40 Собянин напомнил о лучшем способе победить коронавирус Общество, 11:34 Собянин заявил о необходимости создания фонда арендного жилья в Москве Недвижимость, 11:29 Десять кейсов цифрового бизнеса на грани фантастики РБК и Mail.ru Cloud Solutions, 11:26
Пандемия коронавируса ,  
0 

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 октября

В России новый рекорд заражений за сутки — свыше 15 тыс., правительство ухудшило прогноз по сокращению населения; холода усилят пандемию, предупредил Билл Гейтс; — самое актуальное о коронавирусе в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели свыше 1,369 млн человек (плюс 15 150 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли более 23,7 тыс. человек (плюс 232 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 1 млн заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
<15 000
0
от 15 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Количество диагностированных за сутки случаев заражения коронавирусом в России впервые за все время эпидемии превысило 15 тыс. В Москве впервые за осень выявили более 5 тыс. новых случаев заболевания COVID.
  • В ВОЗ назвали тревожным рост заболеваемости COVID-19 в России — эксперты организации не могут предсказать развитие эпидемии в стране, но призывают комплексно придерживаться существующих санитарных требований.
  • В России загруженность выделенного для пациентов с коронавирусом коечного фонда вновь достигла 90%, из 182 тыс. мест заняты 162 тыс., заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. В реанимации, уточнил он, заняты 10% коек.

Video

  • На фоне пандемии численность населения России в этом году упадет на 352,5 тыс. человек, следует из новой оценки правительства. Это в 10 раз больше, чем в 2019 году. Через пять лет число жителей страны может сократиться на 1,2 млн.

  • На заражение коронавирусной инфекцией могут указывать изменения вкуса и потеря обоняния, именно эти симптомы чаще всего появляются даже у тех, кого относят к категории бессимптомных больных, сообщила врач-биофизик Нелли Соседова. «У ряда людей, которые болеют бессимптомно, кратковременно пропадает обоняние и изменяется вкус, но нет другой симптоматики», — пояснила она.
  • В московских барах и ночных клубах признали, что обязательная регистрация ночных посететелей может отпугнуть часть гостей, однако это лучше, чем полное закрытие заведений из-за эпидемии. Мэр Сергей Собянин заявил, что владельцы клубов сами обратились к властям с просьбой ввести регистрацию, чтобы избежать закрытия развлекательных заведений.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире составляет свыше 38,39 млн человек, из них более 1,08 млн умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 38,95 млн человек, в том числе 1,09 млн скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
<500 000
0
от 500 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 7,98 млн зараженных. Индия находится на втором месте (7,37 млн), на третьем — Бразилия (более 5,16 млн), на четвертом — Россия, на пятом месте Аргентина (949 тыс.).
  • Эпидемиологическая обстановка в мире с приходом холодов может ухудшиться, заявил основатель компании Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс. По его мнению, из-за холодов люди будут больше времени проводить в помещениях, тем самым повышая риск заражения. Единственным вариантом возвращения к нормальной жизни, считает Гейтс, является широкое применение вакцины от COVID-19.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Экспериментальное лекарство «Ремдесивир», которым лечили Дональда Трампа, не повышает шансы больных COVID-19 на выживание, показало исследование ВОЗ. То же самое относится и «Гидроксихлорохину», «Лопинавиру» и интерферонам. Эксперты также выяснили, что эти лекарства практически не сокращают время пребывания пациента с COVID-19 в больнице.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Что известно о коронавирусе — в материале РБК.
Авторы
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев
Китай коронавирус главные новости последние новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter