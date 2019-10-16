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Компания Брэнсона и Under Armour показали одежду для космических туристов
Основатель Virgin Galactic предложил купить ее всем, кто хочет отправиться в космическое путешествие
Ричард Брэнсон (Фото: Mike Segar / Reuters)

Virgin Galactic и производитель спортивной экипировки Under Armour презентовали специальную линию одежды для тех, кто захочет частным образом отправиться в космическое путешествие на корабле SpaceShipTwo в 2020 году. Как сообщает Space.com, потенциальным покупателям доступны скафандр, защитная обувь, тренировочный костюм и специальная куртка, которая будет производиться ограниченным тиражом.

Рекламируя новинку, основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон отметил, что ему всегда импонировала одежда космонавтов. «Мне особенно нравится тот факт, что одевая этот костюм, я чувствую, что уже скоро отправлюсь в космос», — заявил он.

В сентябре компания Брэнсона презентовала и новый космопорт под названием Spaceport America в штате Нью-Мексико. Именно оттуда по мысли создателей должен отправляться в космос WhiteKnightTwo — специальный летательный аппарат, последние испытания которого были проведены в феврале. Тогда почувствовать себя туристом согласилась инструктор Virgin Galactic Бет Мозес, которой в будущем предстоит готовить пассажиров к полету.

В Virgin Galactic утверждают, что их космопланы, способные оторваться от Земли на 82 километра, достигают космоса. Специалисты NASA при этом говорят, что в действительности открытый космос начинается на отметке в 122 км от поверхности планеты. Международная авиационная федерация заявляет, что условная границы атмосферы и космоса находится на высоте 100 км.

Брэнсон основал Virgin Galactic в 2004 году. Его целью изначально были коммерческие космические полеты. По словам бизнесмена, в настоящее время удалось продать более 900 билетов для потенциальных космических туристов, что позволило проекту выйти на прибыль. Дополнительные деньги компания получила в этом году благодаря инвестициям со стороны Boeing и Social Capital Hedosophia.

Автор: Артем Филипенок
Теги: SpaceshipTwo, Ричард Брэнсон
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